«Она была абсолютно прекрасна». Звезда «Детей шпионов» Алекса Вега потеряла ребенка

«Она была абсолютно прекрасна и была похожа на папу. Горе накатывает на нас волнами. Моменты, когда чувствуешь себя абсолютно выпотрошенным сменяются счастьем от того, что мы были вместе хотя бы какое-то время», - написала она.

Артистка рассказала, что беременность и роды прошли без осложнений. Девочке уже придумали имя Инди. Однако ребенок появился на свет мертвым.

В ноябре Алекса Вега и ее муж Карлос Пена объявили о пополнении в семье. Пара сообщила, что ждет четвертого ребенка. Супруги состоят в браке 10 лет, воспитывают двух сыновей и дочку.

Ранее ведущий шоу «Дом-2» Антон Беккужев сообщил, что Либерж Кпадону потеряла ребенка. По его словам, она переживала эмоциональный кризис, вернувшись на проект.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.