«Он вообще не был в больнице». Дочь Николая Дроздова опровергла госпитализацию отца

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Она пояснила, что отец в сопровождении жены ходит в поликлинику для наблюдения. Кроме того, диагноза о гипертонической болезни сердца ему никогда не ставили.

«Он просто ходит к врачу, наблюдается. Из поликлиники иногда приходят. У папы есть возрастные изменения. Он гипотоник. Давление у него поднимается. Диагноза гипертония ему не ставили. Про злокачественную опухоль я ничего не слышала», - заявила Елена.

Собеседница не исключила, что опубликовавшие страшные новости об отце журналисты неправильно поняли комментарий его супруги и перекрутили полученную информацию.

«Никто никуда не уезжал, в больницы не ложился и состояние не стабилизировал, потому что оно не было тяжелым», - подытожила Елена.

О госпитализации Николая Дроздова в дневной стационар для проведения противоопухолевой лекарственной терапии сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы заявили, что врачи обнаружили у телеведущего злокачественное новообразование, для борьбы с которым потребовалось стабилизировать его состояние, вызванное гипертонической болезнью.

В последний раз телеведущий Николай Дроздов сообщил о своей госпитализации в конце августа. Он заявил, что врачи ему назначили дополнительное обследование и курс уколов. Его супруга Татьяна уточнила, что в больнице он останется только на два дня.