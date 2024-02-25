Артхаус нужно забыть По его мнению, артхаус давно перестал быть чем-то «крутым» и про это направление стоит начать забывать, чтобы уделить внимание другим жанрам.

«Слово об артхаусе. Я считаю, что нужно вообще забыть про эту [вещь]», - резко высказался артист.

Актер также раскритиковал режиссеров, которые «для понта» до сих пор используют пленку при съемке. Он напомнил, что все эффекты прекрасно накладываются с помощью специальных программ, доступных даже в телефоне.

«Я не знаю, в чем понт. Я могу научно доказать, что любой эффект можно наложить на телефоне, это только вопрос времени», - указал Вахрушев.

Нет коммерческого вайба Артист добавил, что режиссеры, снимающие артхаусные ленты, зачастую не стремятся заинтересовать зрителя и думают только о наградах на конкурсах.

«„Ни один продюсер не скажет: „Вот этот фильм точно заработает много денег“. Но я уверен, что практически любой продюсер может сказать: „Вот этот фильм выиграет в Каннах“», - отметил Вахрушев.

Актер подверг критике артхаусных режиссеров и за одинаковую атмосферу, переходящую из фильма в фильм.

«Весь этот артхаус, он весь как под копирку вечно. Если честно, мне это не нравится. Я считаю, что в любое кино надо нести какой-то коммерческий вайб, нужно думать об этом», - заключил он.

Ранее Вахрушев прокомментировал высказывания Никиты Кологривого. Артист признался в интервью , что перестал уважать звезду сериала «Слово пацана» из-за его скандальных заявлений.