«Он умер». Shaman жестко ответил на предложение Шарлота о «дуэли»

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«Насколько я знаю, он умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего», - пошутил Shaman.

Ранее Шарлот предложил ему устроить «дуэль», чтобы измерить вокальные диапазоны и показать «навыки умения игры, сочинения композиции».

В среду, 22 ноября, Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге. Его обвинили в нарушении общественного порядка. Он в присутствии незнакомых людей выкрикивал нецензурную брань, размахивал руками и приставал к прохожим.

Исполнитель недавно вернулся в Россию после эмиграции. За границей он демонстративно сжег российский паспорт. В петербургском аэропорту певца задержали.