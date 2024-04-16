«Он стареет». Джонни Депп удивил поклонников гниющими зубами
В Лондоне прошла премьера кинофильма «Жанна Дюбарри». Картину представили 60-летний актер Джонни Депп и его коллега, режиссер ленты Майвенн Ле Беско, которая 17 апреля отметит свое 48-летие, сообщило издание Daily Mail. Однако поклонники обратили внимание на внешний вид и испорченные зубы на снимках звезды.
Закрытый показ прошел в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair. Депп и Майвенн вышли на красную ковровую дорожку в костюмах-двойках черного цвета. Образ актера дополнило серое пальто.
На мероприятии присутствовали сын музыканта Лиама Галлахера Джин Галлахер, актер Маккензи Крук с сыном Джудом, актер Стивен Грэм с супругой Ханной Уолтерс и другие звезды.
Читатели Daily Mail поделились впечатлениями о Деппе, отметив, что он выглядит потрясающе. Но были и те, кто и остался недоволен внешним видом звезды.
«Он стареет, но все еще горячий», «Мне очень нравится Джонни Депп, но прически, с которыми он ходит в последнее время, просто ужасны» «Кажется, единственная селеба, которая не сделала виниры», «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», «Он говорил, что очень боится стоматологов», - написали в Сети пользователи.
Ранее продюсер Джерри Брукхаймер сообщил о планах перезапустить «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа и Марго Робби. Он не назвал точных дат начала кинопроизводства, отметив, что на многое повлияет выбор актеров.