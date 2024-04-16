«Он стареет». Джонни Депп удивил поклонников гниющими зубами

Закрытый показ прошел в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair. Депп и Майвенн вышли на красную ковровую дорожку в костюмах-двойках черного цвета. Образ актера дополнило серое пальто.

На мероприятии присутствовали сын музыканта Лиама Галлахера Джин Галлахер, актер Маккензи Крук с сыном Джудом, актер Стивен Грэм с супругой Ханной Уолтерс и другие звезды.

Читатели Daily Mail поделились впечатлениями о Деппе, отметив, что он выглядит потрясающе. Но были и те, кто и остался недоволен внешним видом звезды.

«Он стареет, но все еще горячий», «Мне очень нравится Джонни Депп, но прически, с которыми он ходит в последнее время, просто ужасны» «Кажется, единственная селеба, которая не сделала виниры», «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», «Он говорил, что очень боится стоматологов», - написали в Сети пользователи.

Ранее продюсер Джерри Брукхаймер сообщил о планах перезапустить «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа и Марго Робби. Он не назвал точных дат начала кинопроизводства, отметив, что на многое повлияет выбор актеров.