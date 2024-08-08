«Он разрушил семью». Джоли обвинила Питта в аварии с участием их сына

По его словам, Джоли уверена, что Питт не осознает, насколько ей как матери-одиночке сложно справляться со всеми трудностями.

«Он виноват в том, что она вообще оказалась в такой ситуации, потому что он разрушил семью, которая у них была, своей беспечностью», - уточнил собеседник издания.

Он отметил, что актриса считает экс-супруга «полным бездельником». Джоли возмущена тем, что вместо воспитания детей Питт занимается семейными разборками, не жалея миллионов на уничтожение ее репутации в суде.

Источник добавил, что ДТП с сыном сподвигло ее задуматься о переезде в Нью-Йорк вместе с детьми. Однако сначала Джоли необходимо решить все судебные вопросы с Питтом.

Приемный сын актеров врезался в машину на электровелосипеде. Его с травмой головы увезли в больницу, где он до сих пор восстанавливается.