08 августа 2024, 17:17

«Он разрушил семью». Джоли обвинила Питта в аварии с участием их сына

Global Look Press
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Голливудская актриса Анджелина Джоли считает экс-супруга Брэда Питта виновным в аварии, в которую угодил их 20-летний приемный сын Пакс. Об этом сообщил инсайдер журналистам In Touch Weekly.

По его словам, Джоли уверена, что Питт не осознает, насколько ей как матери-одиночке сложно справляться со всеми трудностями.

«Он виноват в том, что она вообще оказалась в такой ситуации, потому что он разрушил семью, которая у них была, своей беспечностью», - уточнил собеседник издания.

Он отметил, что актриса считает экс-супруга «полным бездельником». Джоли возмущена тем, что вместо воспитания детей Питт занимается семейными разборками, не жалея миллионов на уничтожение ее репутации в суде.

Источник добавил, что ДТП с сыном сподвигло ее задуматься о переезде в Нью-Йорк вместе с детьми. Однако сначала Джоли необходимо решить все судебные вопросы с Питтом.

Приемный сын актеров врезался в машину на электровелосипеде. Его с травмой головы увезли в больницу, где он до сих пор восстанавливается.

ДТП Громкие разводы Брэд Питт Анджелина Джоли
08 августа 2024, 18:00
«Будем мочить в сортире». Успенская — о начале суда с Киркоровым
Global Look Press
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Исполнительница шансона Любовь Успенская и народный артист России Филипп Киркоров уже несколько месяцев публично выясняют отношения. В социальной сети Instagram* певица рассказала о старте судебного процесса против коллеги.

«Филипп, которого до слез обидели слова о „женоненавистнике“, не постеснялся назвать меня публично „попрошайкой“. Это что, политика двойных стандартов?» - озадачилась вопросом певица.

Она отметила, что никогда в жизни не стала бы подавать никакие судебные иски, но ей необходимо отстоять свою честь и достоинство.

«Если уж на меня напали, то я обороняюсь. Как там говорил наш президент? „Будем мочить в сортире“?» - сказала Успенская.

В июле Киркорову удалось добиться через суд компенсации от певицы в размере 280 тысяч рублей, а также заставить ее опровергнуть свои высказывания. По словам адвоката артиста, Успенская поплатилась за то, что не пошла на мировую.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская Шоу-бизнес
08 августа 2024, 16:51
«Вас не спрашивала». Брежнева остро отреагировала на просьбу петь на украинском
РИА «Новости»
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Украинской исполнительнице Вере Брежневой не понравилось предложение подписчицы полностью перейти на украинский язык. В социальной сети Instagram* она резко отреагировала на эту просьбу.

На днях артистка опубликовала анонс предстоящего концерта, в котором включены также песни ее бывшего мужа Константина Меладзе.

Одна из поклонниц спросила у Брежневой, почему она до сих пор поет на русском языке.

«Давайте только на украинском песни будете петь. Забыть надо то, что было, вы теперь совсем другая», - заявила она.

Певица возмутилась и потребовала не лезть в ее жизнь с непрошеными рекомендациями.

«А давайте вы станете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала», - ответила Брежнева.

Недавно шоумен Денис Сорокин рассказал журналистам, что Брежнева, покинув Россию, осталась ни с чем. По его словам, у артистки больше нет ни концертов, ни корпоративов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Вера Брежнева Шоу-бизнес
08 августа 2024, 16:44
Евгения Петросяна заподозрили в измене
РИА «Новости»
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Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что жила с будущим мужем задолго до того, как он развелся с артисткой эстрады Еленой Степаненко. Об этом молодая супруга разоткровенничалась во время интервью стилисту и блогеру Ксении Князевой на ее YouTube-канале.

«А как прожить 12 лет с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности, без чувств?», - заявила Брухунова.

При этом Петросян и Степаненко официально развелись только в 2018 году - почти шесть лет назад. Этот факт позволил пользователям Сети упрекнуть юмориста в измене, поскольку получается, что юморист закрутил роман с будущей женой еще будучи в браке.

По словам Брухуновой, Петросян признался ей, что понял, что такое настоящая семья, после рождения их сына Вагана. Супруга юмориста добавила, что счастлива иметь к этому непосредственное отношение.

Ранее Брухунова поразила поклонников фотографией в купальнике. Она вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи.

Дети Семья Отношения Евгений Петросян Елена Степаненко Шоу-бизнес
08 августа 2024, 16:12
«Мне жаль, прости меня». Натали презентовала первую песню после смерти мужа
Global Look Press
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Поп-исполнительница Наталья Рудина, известная как Натали, выпустила новую композицию «Хоопонопоно», посвященную ее покойному супругу Александру. Видеоклип с премьерой песни артистка разместила в социальной сети Instagram*.

«Я люблю тебя, мне жаль, прости меня. Я так благодарю тебя, благодарю тебя», - говорится в тексте композиции.

Поклонники высоко оценили релиз, назвав его «Суперхитом».

«Шикарно, песня хорошая и визуально очень красивый клип», «Хит! С возвращением, мы по вам соскучились», «Классный трек, с глубоким смыслом, хотя и танцевальный», - написали фанаты.

Один из подписчиков артистки объяснил, что Хоопонопоно является древней гавайской практикой прощения. Ее главная идея - принять ответственность за все происходящее в жизни.

Муж Натали свел счеты с жизнью в июле прошлого года. Его тело нашли на козырьке дома в Москве.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Музыкальные клипы Концерты Музыка Шоу-бизнес

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