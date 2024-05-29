29 мая 2024, 16:42

«Он никому не нужен». Сиделка Краско рассказала о жизни 93-летнего актера

РИА «Новости»
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Актер Иван Краско, которому исполнилось 93 года, проживает в доме у своей сиделки Дарьи. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По ее словам, к артисту не приходят ни друзья, ни родные. Однако ему каждый день звонят по телефону дочери, которые проживают за рубежом.

«Мне вообще очень жаль, что все говорят такие громкие слова, особенно на праздниках, на каких-то мероприятиях: „Иван Иванович, дорогой, великий человек, наш любимый!“ А по итогу он никому не нужен», - отметила сиделка.

Женщина работает у Краско уже девятый год. Она вспомнила, что заметила актера рядом с Гостиным двором и захотела сфотографироваться с ним.

Тогда Краско подарил ей билеты в театр на свою постановку. После спектакля Дарья решила поблагодарить артиста и прошла к нему в гримерку. После общения актер предложил ей должность личной помощницы.

Прошлым летом Краско попал в реанимацию. У него на даче случился обширный инсульт, который стал четвертым за полгода.

Санкт-Петербург Кино Театры Актеры
29 мая 2024, 17:28
Галкина в очередной раз оставили в статусе иноагента
РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* предпринял третью попытку избавиться от статуса иностранного агента через суд, но безрезультатно. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на судебном заседании защита настаивала на том, что артист вне политики, он только пытается «через творчество выражать взгляды».

В исковом заявлении говорится, что статус иноагента «нарушает права на свободу передвижения».

Однако это не мешает юмористу выступать в различных уголках мира с антироссийскими шутками и зарабатывать, чтобы в том числе помогать Украине.

Недавно Галкин* заговорил на литовском и украинском языках. Он начал публиковать посты в соцсетях на мове. По словам юмориста, его детство прошло в Одессе, поэтому с первого класса начал изучать украинский язык.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Суд Максим Галкин Иноагенты
29 мая 2024, 17:11
«Бог не дал мне слух». Актер Петров пожаловался на отсутствие способностей к музыке
Global Look Press
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Актер Александр Петров признался в отсутствии музыкального таланта. В беседе с 5-tv.ru артист заявил, что не умеет петь.

Петров, участвуя в съемках фильма «Лед-3», вместе с коллегами исполнил несколько популярных композиций.

«Мне всегда достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух», - сказал он.

При этом артист любит музыку и пытается освоить эту сферу. Он бросил все силы, чтобы поклонники не разочаровались, а получили удовольствие от его исполнения.

«Это не просто мне дается, но, мне кажется, я справляюсь», - подчеркнул артист.

Петров добавил, что отсутствие музыкальных способностей не помешало ему накопить композиций на полноценный альбом.

Ранее актриса Мария Аронова, исполнившая роль тренера в ленте «Лед-3», призналась, что не хотела участвовать в съемках. Однако она согласилась на проект благодаря уговорам режиссера Федора Бондарчука.

Кино Фильмы Актеры Александр Петров
29 мая 2024, 13:16
«Зачем тогда идти?» Жителей Красноярска огорчило отсутствие Инстасамки на VK Fest
Global Look Press
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Певица и блогер Инстасамка не приедет в Красноярск выступать на VK Fest. Об этом заявили организаторы фестиваля в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Красноярск, у нас обновление! В лайнап добавилась группа 25/17. Инстасамка на фестивале не выступит», - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что артистка не сможет посетить Красноярск в указанную дату, поэтому пришлось найти ей замену.

Поклонники отрицательно встретили эту новость, отметив, что планировали посетить VK Fest только ради Инстасамки.

«И зачем тогда идти, если Инстасамки не будет?», «Ничего против ребят не имею, но вообще не равноценный обмен», - написали красноярцы в комментариях под постом.

Ранее в Кремле решили отменить номер Инстасамки в честь Дня защиты детей. В результате артистка потеряла не менее 12 миллионов рублей.

Концерты Музыка Фестивали Инстасамка
29 мая 2024, 13:00
Уехавшая из России группа «Каста» повысила цены на корпоративы из-за убытков
РИА «Новости»
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Рэп-группа «Каста» переживает убытки за границей и поднимает цены на корпоративы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, сейчас частная вечеринка с участием рэперов обойдется заказчику в 20 тысяч евро. При этом публика не приходит на крупные концерты «Касты».

Журналисты отметили, что, несмотря на определенные трудности за рубежом, музыканты не планируют возвращаться в Россию, даже тайно.

Mash напомнил, что до этого группа встречалась с поклонниками за границей и в России, не афишируя, за 1,5 миллиона рублей. Теперь стоимость достигла двух миллионов рублей, а Россию как площадку исполнители поместили в черный список. Рэперы тщательно изучают заказчика на позицию по СВО, место жительство и отсутствие связей с российскими госструктурами.

Ранее участник группы Хамиль рассказал, что во время пробежки у него остановилось сердце. Музыканта спасла врач Ана Вилан.

Концерты Музыка Шоу-бизнес

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