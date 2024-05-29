«Он никому не нужен». Сиделка Краско рассказала о жизни 93-летнего актера

По ее словам, к артисту не приходят ни друзья, ни родные. Однако ему каждый день звонят по телефону дочери, которые проживают за рубежом.

«Мне вообще очень жаль, что все говорят такие громкие слова, особенно на праздниках, на каких-то мероприятиях: „Иван Иванович, дорогой, великий человек, наш любимый!“ А по итогу он никому не нужен», - отметила сиделка.

Женщина работает у Краско уже девятый год. Она вспомнила, что заметила актера рядом с Гостиным двором и захотела сфотографироваться с ним.

Тогда Краско подарил ей билеты в театр на свою постановку. После спектакля Дарья решила поблагодарить артиста и прошла к нему в гримерку. После общения актер предложил ей должность личной помощницы.

Прошлым летом Краско попал в реанимацию. У него на даче случился обширный инсульт, который стал четвертым за полгода.