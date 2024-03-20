«Он нездоровый». Ярмольник призвал показать Кологривого врачам
Актера Никиту Кологривого, который устроил дебош в кальянной в Новосибирске, нужно показать врачам. Таким мнением с «360» поделился актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель Леонид Ярмольник.
«Ребята, его врачам надо показать. Я не хочу его обсуждать. <…> Он сам свою судьбу делает. <…> Нет, он не здоровый, а то, что он талантливый, это еще вопросительно. Он ни с того, ни с сего сошел с ума, от чего - я не знаю. Ему и Смоктуновский не нравится, и Абдулов (актеры Иннокентий и Александр - прим. ред.). Я не хочу это обсуждать», - подчеркнул артист.
Звезде сериала «Слово пацана» могут дать 15 суток за дебош в кальянной. Нетрезвый Кологривый пытался флиртовать с официанткой, но получил отказ. Актер покусал девушку, а затем спровоцировал драку.
Артист появился на пороге полиции в приподнятом настроении. Местная журналистка пожелала Кологривому удачи.