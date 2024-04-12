12 апреля 2024, 00:08

«Он навсегда со мной». Вдова Кунгурова на похоронах мужа сжимала обручальное кольцо

РИА «Новости»
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Убитая горем вдова певца Евгения Кунгурова Ирина Меледина во время похорон мужа сжимала в руках обручальное кольцо. Об этом сообщил StarHit.ru.

По данным издания, сначала женщина не хотело общаться с журналистами, но позже все же обратилась к ним.

«Хотите знать, ушел ли он от меня? Он от меня не ушел, он навсегда со мной, в наших детях. Спасибо всем, что пришли», - сказала Меледина.

В четверг, 11 апреля, на Троекуровском кладбище Москвы прошло закрытое прощание с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. На церемонию пускали людей только по спискам. Проститься с Кунгуровым пришли коллеги музыканта: певица Зара и актриса Екатерина Гусева. Певца похоронят в Свердловской области, в городе Заречный , где он родился.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Певец покончил с собой. Его тело обнаружили у жилого дома в Пресненском районе Москвы.

Шоу Голос Музыка Депрессия
11 апреля 2024, 23:51
Звезда «Красотки» Ричард Гир вышел в свет с женой, которая младше его на 33 года
РИА «Новости»
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Голливудский актер Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет, появившись на благотворительном вечере в Нью-Йорке вместе с молодой супругой — испанской журналистской Алехандрой Сильвой. Она младше артиста на 33 года, сообщило издание Daily Mail.

Голливудский актер Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет, появившись на благотворительном вечере в Нью-Йорке вместе с молодой супругой - испанской журналистской Алехандрой Сильвой. Она младше артиста на 33 года, сообщило издание Daily Mail.

«Обладатель „Золотого глобуса“ привлек к себе пристальное внимание, когда вышел в свет с женой Алехандрой Сильвой на благотворительный вечер City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке», - уточнили журналисты.

Актер появился на благотворительном вечере в темно-синем костюме, светло-голубой рубашке и ботинках из черной кожи, а его супруга выбрала облегающее корсетное платье на тонких бретельках с прозрачным лифом и кружевной юбкой, дополнив образ серебристым клатчем и босоножками на шпильке.

Звездная пара не часто выбирается в свет, предпочитая проводить время дома с семьей, а не ходить по светским мероприятиям. Сейчас Гиру 74 года.

Ранее невеста американского бизнесмена Джеффа Безоса посетила прием в Белом доме в красном шелковом платье от российского бренда Rasario.

США Благотворительность Нью-Йорк Голливуд Актеры
11 апреля 2024, 23:22
«У нее все в порядке». Юрист ответила на слухи об аресте Марии Шукшиной
РИА «Новости»
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Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о беседе актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной с дочерью Марией после новостей об аресте. Юриста процитировал портал «Страсти».

По словам Вербицкой-Линник, Лидия Николаевна и ее дочь Ольга пытались связаться с Марией, однако та не ответила сестре, а «с матерью поговорила лишь спустя существенное время».

Мария Шукшина заявила, что у нее все в порядке, каких-либо подробностей она не стала приводить. По словам Вербицкой, актриса практически не разговаривает со своими родственниками и не приезжает к матери.

В интервью порталу Teleprogramma.pro адвокат семьи Шукшиных заявила, что Мария могла сама специально распространить новость о своем задержании.

Сестры Мария и Ольга Шукшины продолжают через суд бороться за авторские права на работы отца. Их мать, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, на прошлой неделе не смогла прийти на заседание из-за плохого самочувствия.

Суд Адвокаты Лидия Федосеева-Шукшина
11 апреля 2024, 19:04
«Самое сложное и больное решение». Блогер Лерчек прокомментировала развод с мужем
РИА «Новости»
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Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, назвала решение о разводе самым сложным в своей жизни. Об этом она высказалась в своих соцсетях.

Чекалина выложила видео, в котором показала, что, несмотря на разрыв, она и ее супруг по-прежнему сохраняют взаимоуважение. Она не сдерживала слез.

«Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни», - написала Чекалина.

Она поблагодарила мужа за совместно проведенное время. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей.

При этом Лерчек подала на развод сама. Это произошло в марте. Причину, по которой блогер захотела расстаться с супругом, она не назвала.

Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak за три миллиона рублей.

Соцсети Отношения Блогеры
11 апреля 2024, 18:11
Закрытая церемония прощания с Кунгуровым прошла в Москве
Global Look Press
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В Москве состоялось закрытое прощание с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Доступ на церемонию был организован только по спискам, сообщил Telegram-канал Shot.

Мероприятие прошло в помещении для прощания на территории Троекуровского кладбища. Певца похоронят в Свердловской области, в городе Заречный , где родился Кунгуров.

«Он от меня не ушел. Он навсегда со мной в наших детях», - сказала после церемонии вдова артиста Мария Меледина.

На мероприятии присутствовали коллеги Кунгурова - певица Зара и актриса Екатерина Гусева.

Оперный певец погиб 8 апреля. Его тело обнаружили у жилого здания в Пресненском районе Москвы.

В последние месяцы Кунгуров столкнулся с психологическими проблемами и посещал психиатра в частном медицинском учреждении. Врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу.

Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес

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