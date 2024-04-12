«Он навсегда со мной». Вдова Кунгурова на похоронах мужа сжимала обручальное кольцо

По данным издания, сначала женщина не хотело общаться с журналистами, но позже все же обратилась к ним.

«Хотите знать, ушел ли он от меня? Он от меня не ушел, он навсегда со мной, в наших детях. Спасибо всем, что пришли», - сказала Меледина.

В четверг, 11 апреля, на Троекуровском кладбище Москвы прошло закрытое прощание с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. На церемонию пускали людей только по спискам. Проститься с Кунгуровым пришли коллеги музыканта: певица Зара и актриса Екатерина Гусева. Певца похоронят в Свердловской области, в городе Заречный , где он родился.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Певец покончил с собой. Его тело обнаружили у жилого дома в Пресненском районе Москвы.