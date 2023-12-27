«Он ее подтолкнул». Николаев назвал причину переезда Пугачевой из России

«Раньше Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас… Грустно, что она уехала… Но, видимо, он (Галкин* - прим. ред.) ее подтолкнул на это», - заявил он.

Николаев отметил, что не намерен кого-то осуждать и что ему жалко Пугачеву. Он выразил уверенность, что супруг звезды пытается влиять на ее самостоятельные решения.

Ранее Пугачева и Галкин* отметили 12-летнюю годовщину свадьбы. Юморист опубликовал в соцсетях совместное фото с женой. На снимке пара держала бокалы в руках. Обе знаменитости счастливо улыбались друг другу.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.