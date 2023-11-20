«Он был выпивший». Актер Сергей Чирков устроил на молодежном конкурсе в Обнинске алкоперформанс

Член жюри и наставник Женщина вместе с участниками конкурса - дуэтом детей-инвалидов из клуба «Особые возможности» - заходила к специальному гостю в гримерку. Чирков, по словам хореографа, тепло их принял, сфотографировался и пообещал приехать.

«Ну да, он был выпивший. Я не видела, как он вел себя потом… Он сначала вышел раньше немного на сцену, а потом сидел в жюри. Мы с детьми уходили и пять номеров отсутствовали, я не видела нюансов. А мы с ним общались совершенно нормально», - сказала она.

Овчарова сказала, что актер уехал раньше остальных. Ее удивило, что он сорвался посреди конкурса. Только сегодня из видео в соцсетях женщина узнала о возможной причине.

«Я спросила, понравился ли ему наш номер, а он ответил, что уже уезжает. Это была середина проекта. Конечно, расстроенный. Видимо, его уже в зале кто-то попросил, но мы этого не видели. <…> Такое ощущение, что, может быть, это было как-то запланировано кем-то другим, не знаю», - сказала она.

Сценический образ Версию о том, что пьяный перформанс мог быть срежиссированным образом актера, поддержал фотограф Дмитрий Масленников. Он заявил «360», что снимал мероприятие и не заметил ничего особенно странного в поведении артиста.

«Нет, я этого [случая] не видел. Нормальный сценический образ - шутил, все нормально, я видел это. <…> Это, по-моему, образ такой. У нас и конкурс-то молодежный был», - сказал он.

Скандальный ролик опубликовали в Telegram-канале «Типичный Обнинск». Звезду сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» пригласили 19 ноября в Дом культуры, чтобы воодушевить начинающих артистов. По словам авторов видео, он вел себя неадекватно еще до начала концерта. Чирков пытался дать детям наставления, еле держась на ногах и матерясь, а потом покурил, лежа на полу у рояля.

Организаторы не хотели пускать его на сцену, но артист все-таки прорвался. Он перебил ведущую, пошутил о певце Егоре Криде, а потом ушел.