Создатель «На-на» рассказал, что Левкин внес большой вклад в группу, но спустя некоторое время решил начать сольную карьеру.

«Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-на“. Понятно, что в группе „На-на“ работали выдающиеся деятели кино, театра, эстрады, потому что они, собственно, и создавали популярность группы „На-на“. Он был таким же, как и все остальные», - объяснил Алибасов.

По его словам, коллективу было тяжело после ухода Левкина.

«Все-таки, он был самым ярким артистом. Такова была цель и работа моя - делать артистов популярными, чтобы дорогие зрители почаще ходили и приносили свои денежки мне в карман. Он решил, что он сам будет все успешно делать, и ушел», - подчеркнул продюсер.

Он добавил, что после ухода из «На-на» Левкин перестал быть популярным. Певец не смог реализовать свой творческий потенциал и пропал со сцены, отметил Алибасов.

«К его несчастью, он буквально уже через месяц-три исчез вообще со сцены. Отсюда и пошло все остальное. И отсутствие работы, и отсутствие возможности реализовать себя, и так далее. Как всегда бывает с артистами, которые слишком высоко начинают себя оценивать, а в результате исчезают», - подытожил он.

Левкин скончался 17 ноября на 58-м году жизни. О смерти артиста сообщила его жена.