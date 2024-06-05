05 июня 2024, 11:40

Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей

Global Look Press
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Певица Ольга Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, в декабре прошлого года автор хита «Мало половин» была готова спеть за 3,5 миллиона рублей. Сейчас за ее концерт придется заплатить на миллион рублей больше. При этом к следующим новогодним праздникам цена за 45-минутное выступление взлетит до шести миллионов рублей.

В райдер артистки вошли автомобиль представительского класса с водителем, номер-люкс в пятизвёздочном отеле и 15 тысяч рублей в сутки на питание. Также в нем прописаны требования для команды певицы, которые оказались немного скромнее. Кроме того, Бузова просит подать в гримерку слабосоленую семгу, которую она очень любит.

Ранее выступление звезды на VK Fest в Уфе вызвало скандал. В День защиты детей артистка выбрала крайне откровенный наряд для шоу, чем возмутила депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Жалобы в Сети на внешний вид артистки также пообещали рассмотреть в СК.

Ольга Бузова Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
05 июня 2024, 11:15
«Рыдаю в спортзале». Леди Гага опровергла слухи о беременности
Global Look Press
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Певица Леди Гага ответила на слухи о своей беременности. Короткий ролик с опровержением она выложила в социальной сети TikTok.

«Не беременна - просто рыдаю в спортзале», - процитировала артистка песню американской певицы Тейлор Свифт Down Bad.

В ролике Леди Гага делает прическу и макияж. Кроме того, она записала аудиосообщение, в котором заявила, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.

«Мне не нужно искать собственную эстетику. Я и есть эстетика», - заключила певица.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых Леди Гагу запечатлели с округлившимся животом. Журналисты и поклонники предположили, что певица беременна. Звезда пришла на мероприятие вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. На ее пальце удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

США Беременность Песни Музыка Тейлор Свифт TikTok Шоу-бизнес
05 июня 2024, 10:57
Сати Казанова потребовала деньги за срыв концерта в день траура по «Крокусу»
Global Look Press
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Певица Сати Казанова потребовала вернуть 614 тысяч рублей за аренду зала после отмены концерта в день траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, артистка настаивала на выступлении в клубе «Баунс» 24 марта. Ивент-пространство уведомило представителей Казановой об отмене концерта в день траура и предложило перенести его на другую дату.

По словам организаторов, команда певицы настаивала на проведении мероприятия, а после отказа потребовала вернуть деньги за аренду, хотя по условиям договора это было не предусмотрено, так как концерт не состоялся по независящим от площадки обстоятельств. Певица обратилась с иском в суд.

Теракт в «Крокус Сити Холле\" произошел 22 марта в подмосковном Красногорске. Боевики зашли в здание и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал и скрылись с места. В результате произошедшего погибли 145 человек, число пострадавших превысило 550 человек.

Суд Концерты Песни Деньги Теракт в «Крокусе»
05 июня 2024, 10:20
Актриса Нина Гребешкова опровергла слухи о госпитализации
Global Look Press
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Вдова советского режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова опровергла сообщения о госпитализации. Ее слова передало РИА «Новости».

«Все в порядке», - заявила артистка в беседе с агентством.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 93-летнюю Гребешкову якобы госпитализировали 3 июня. По информации авторов статьи, актриса пожаловалась медикам на боли в животе, а также рассказала о том, что упала у себя дома и ударилась левым боком. Более того, после обследования актрисе назначили операцию и оставили в больнице, утверждает издание.

Нина Гребешкова - заслуженная артистка России. Зрителям она известна благодаря десяткам ролей в культовых фильмах, таких как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Легенда № 17».

Ранее стало известно о госпитализации актера Сергея Десницкого. Его экстренно доставили в больницу из своей московской квартиры из-за проблем с сердцем.

Больницы Фильмы Россия Актеры
05 июня 2024, 02:59
Стало известно, кому достанется наследство Анастасии Заворотнюк
РИА «Новости»
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Наследство актрисы Анастасии Заворотнюк поделят на две части. Об этом рассказала юрист Елена Калиничева изданию «Вечерняя Москва».

По данным издания, актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев владели особняком площадью 700 квадратных метров в Новомосковском районе, стоимость которого оценивается в 160 миллионов рублей. В 2021 году актриса передала дом в собственность старшим детям: Анне и Майклу. Автомобили актрисы зарегистрированы на ее мать. Кроме того, у нее было две квартиры в Москве: одна в центре города, а другая в районе Раменки. Их стоимость 50 и 80 миллионов рублей соответственно.

Калиничева объяснила, что после смерти актрисы ее имущество поделят на приобретенное до брака с Чернышевым и после.

«Имущество, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. С другой стороны, имущество, приобретенное до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками», - рассказала адвокат.

Но если Заворотнюк оставила завещание, то все имущество будет распределено в соответствии с ее последней волей.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 года после многолетней борьбы с раком мозга. Ее похоронили в воскресенье, 2 июня. Муж актрисы Петр Чернышев расплакался у могилы любимой жены.

Дети Анастасия Заворотнюк Брак Москва

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