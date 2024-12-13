13 декабря 2024, 09:29

Олега Майами призвали наказать за призыв разводиться в Год семьи

Global Look Press
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Шоумен, блогер Олег Майами может стать первым россиянином, которого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все началось с того, что журналистка на одном из интервью спросила у артиста, какой у него девиз на 2025 год. Блогер призвал фанатов разводится.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», - заявил шоумен.

Этот совет сильно возмутил активистов. Правозащитница Светлана Грачева заявила, что популярный человек, чье мнение важно для большого числа людей, не должен публично призывать к разводам. Активистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Майами.

Ранее поклонники поющей телеведущей Ольги Бузовой заподозрили, что у нее роман с Олегом Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте он страстно поцеловал ее. Кроме того, певицу недавно заметили в одном из свадебных салонов.

Фанаты Блогеры Интервью Олег Майами Артисты
12 декабря 2024, 14:16
Шуфутинский купил отдельную квартиру для своих наград. Без сейфа, но с роялем
Global Look Press
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Народный артист России, певец Михаил Шуфутинский приобрел квартиру в Москве специально для своих наград. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Там нет сейфа. Там большой концертный рояль, на котором стоят награды», - рассказал артист.

Он рассказал, что эта однушка в столице. Кроме того, Шуфутинский подчеркнул, что там есть достаточно места для новых наград и призов. Артист не скрывает, что наличие такого необычного жилья помогает ему поддерживать чувство собственного достоинства.

Ранее Шуфутинский признался, что иногда во время выступлений он может отвлечься и забыть слова песни. Однако артист заверил, что не устает от плотного концертного графика, его утомляют только перелеты. По словам музыканта, работа для него в радость, но возраст дает о себе знать.

Награды Квартиры
12 декабря 2024, 09:52
«Ее уход — огромная потеря». Незадолго до смерти Максимова перестала выходить на сцену
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В последнее время народная артистка РСФСР Раиса Максимова не выходила на сцену. Однако ее связь с театром оставалась неразрывной, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

«Ее уход - огромная потеря для мхатовцев», - отметили коллеги.

Максимова умерла на 96-м году жизни вечером 11 декабря. Несколько раз к артистке приезжала скорая помощь, но врачам не удалось ее спасти. У актрисы были проблемы с сердцем. Дата и место прощания пока неизвестны.

Свой творческий путь Максимова начала в родном Саратове в 1946 году. Будучи ещё совсем юной девушкой без специального образования, она присоединилась к вспомогательному составу Театра драмы имени Карла Маркса.

Её талант был настолько очевиден, что вскоре она получила приглашение на главные роли в Саратовский ТЮЗ. Олег Табаков часто вспоминал, как школьником ходил в этот театр, чтобы увидеть игру Максимовой.

В 1952 году Раису без экзаменов приняли в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского. В 1956 году Максимова была единственной девушкой с курса, которую пригласили в труппу Московского Художественного академического театра.

Первым опытом работы в кино для Максимовой стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот». Зрители могли видеть ее в таких фильмах, как «Моя судьба», «Послушай, не идет ли дождь…» и сериале «Закон и порядок».

Кино Театры
11 декабря 2024, 20:50
Шнуров по суду выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты
РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров проиграл суд и вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Речь идет о выступлениях в „Лужниках“ и „Газпром Арене“, которые были запланированы на осень 2023 года. Но в итоге не состоялись. При этом авансы на тот момент были уже у певца», - сообщили авторы канала.

По информации Mash, певец не хотел возвращать авансы за несостоявшиеся концерты, поэтому организаторы подали иск. Московский суд сначала вынес решение в пользу Шнурова. Но арбитражный суд поддержал иск организаторов против музыканта. Исполнитель вернул потерпевшей стороне авансы и проценты.

В начале ноября вышел совместный альбом лидера «Ленинграда» и Инстасамки. Проект назвали «Бумеры и зумеры», в него вошли шесть композиций.

Рубль Суд Концерты Сергей Шнуров
11 декабря 2024, 16:19
Не только деньги и недвижимость. Родственники Добрынина унаследуют миллионный долг
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Родственникам легенды советской эстрады Вячеслава Добрынина придется погасить огромный долг певца, прежде чем получить его наследство. Юрист Татьяна Липатова рассказала 360.ru, что это обычная практика на законодательном уровне — наследники не только получают деньги, имущество и другие «плюсы», но и задолженности покойного.

Юрист отметила, что наследник может принять наследство в течение шести месяцев с момента смерти своего родственника. Если он не успевает сделать это в установленный период, то может восстановить его в судебном порядке.

Добрынин ушел из жизни 1 октября в Москве в возрасте 79 лет. В последние годы автор популярных песен испытывал серьезные проблемы со здоровьем. У композитора есть две официальные наследницы: вторая жена и дочь Екатерина от первого брака.

«Если они принимают наследство, то должны и оплатить все его задолженности. Если задолженность превышает стоимость активов (покойного - прим. ред.), то это не значит, что родственники должны оплачивать долг своими деньгами. Они только покрывают задолженность в рамках стоимости имущества», - объяснила юрист.

Долг распределяется между всеми наследниками, уточнила Липатова. При этом задолженность выплачивается пропорционально долям завещания.

«Допустим, если жене он завещал 60% (активов - прим. ред.), а дочери 40%, то, соответственно, жена выплачивает 60% долга, а дочь 40%. То есть идет сохранение пропорциональности», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Кто еще может претендовать на наследство Завещание можно оспорить, но только в судебном порядке. Для этого должны быть веские основания, например, доказательство, что Добрынин находился в недееспособном состоянии, нарушена форма завещания либо в завещании не учтены нетрудоспособные родственники и несовершеннолетние дети - социально незащищенная категория граждан.

Долги Деньги Москва

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