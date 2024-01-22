22 января 2024, 12:24

Около 8 миллионов рублей задолженности по налогам взыскали с Киркорова

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Суд в Москве взыскал с артиста Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей задолженности по налогам за 2022 год. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Приказ вынес мировой судья судебного участка № 374 Таганского района столицы. Помимо прочего, с певца взыскали государственную пошлину в размере 24 032 рубля и 46 копеек.

Перед Новым годом Киркоров стал участником скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. После этого певца вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» и шоу «Рождество с Григорием Лепсом».

Также стало известно, что без Киркорова состоится ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон». Имя артиста было в афише еще 27 декабря, но из обновленного списка от 16 января Киркорова исключили.

«Голую» вечеринку Ивлеевой ранее прокомментировал спикер ГД Вячеслав Володин. Он заявил, что ему хотелось бы более жесткой реакции со стороны Генпрокуратуры в случаях, когда кто-то «дверь не ту открыл», сообщил RT.

Суд Филипп Киркоров Налоги
22 января 2024, 02:43
«Ждем вас домой». В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам
РИА «Новости»
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В интернете начал распространяться видеоролик, на котором актер Никита Кологривый поблагодарил российских военных за защиту Родины в зоне СВО. Видео сняли около полугода назад, но именно сейчас оно стало популярным. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Дня».

Видео записывалось во время съемок военной драмы «Момент истины» режиссера Алексея Андрианова по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В кадре Кологривый в советской военной форме говорит, что артисты в фильме изображают бойцов и пытаются сделать это честно. Актер поблагодарил военнослужащих за то, что они обеспечивают безопасность России и ее народа.

«А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. <…> Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой», - сказал Кологривый.

Ранее Никита Кологривый признался, что так и не посмотрел сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором исполнил роль Кащея, из-за актерской игры своих коллег.

Интернет Кино Военные Видео Фильмы Россия Актеры
22 января 2024, 02:15
Плата за мат. Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на 5 миллионов рублей
Freepik
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Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на пять миллионов рублей и обязать удалить все видеоролики за мат на выступлениях. С таким предложением выступило движение «Братство Морозов — Златоуст». Об иске общественников написал Telegram-канал Mash.

Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на пять миллионов рублей и обязать удалить все видеоролики за мат на выступлениях. С таким предложением выступило движение «Братство Морозов - Златоуст». Об иске общественников написал Telegram-канал Mash.

По данным канала, заявители посмотрели все ролики юмориста и пришли к выводу, что он слишком часто использует ненормативную лексику, подавая плохой пример детям. Юмор Щербакова общественником тоже не понравился - они утверждают, что он оскорбляет человеческое достоинство.

Кроме штрафа авторы иска просят суд обязать юмориста удалить все свои ролики из Сети, а вместо них выложить видео, на котором он 88 раз зачитывает решение суда.

В апреле 2023 года новый выпуск «Что было дальше?» с блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбик) и комиком Богданом Лисевским набрал 12 миллионов просмотров за восемь часов. Резидентами шоу, как и прежде, стали Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Нурлан Сабуров. Шоу продолжилось после более чем годового перерыва.

Штрафы Суд Интернет Видео
22 января 2024, 01:46
Психолог назвал причины развода Кудрявцевой с хоккеистом Макаровым
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с хоккеистом Игорем Макаровым, потому что устала закрывать глаза на его алкогольную зависимость и безразличие к семье. Об этом StarHit рассказала психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг.

«Лера Кудрявцева слишком долго старалась сохранить отношения и не разрешала себе видеть то, что происходит на самом деле. И только почувствовав полное истощение и убедившись, что семья нужна, по факту, только ей, приняла такое непростое для себя решение», - предположила специалист.

Союз Кудрявцевой и Макарова продержался 10 лет, но после завершения профессиональной карьеры мужа телеведущая не только стала зарабатывать больше него, но и страсть в их отношениях поутихла. Розенберг предположила, что спортсмен постепенно пристрастился к спиртному, но незаметно начал увеличивать дозу.

Кудрявцева сама пила после первого развода, но потом завязала, поэтому тяга к спиртному является для нее триггером.

Психолог отметила, что причин развода может быть много, но алкоголизм мужа и равнодушие по отношению к семье подтолкнули артистку к принятию такого решения.

До этого Лера Кудрявцева отреагировала на едкие комментарии и оскорбления со стороны хейтеров. Она иронично подметила, что ненавистники знают о жизни телеведущей больше, чем она сама. При этом у самих злопыхателей жизнь счастливая и самая правильная.

Ранее психолог Александр Шахов назвал россиянам четыре признака того, что пора разводиться.

Алкоголь Громкие разводы Лера Кудрявцева психология
22 января 2024, 01:29
Участники шоу «Экстрасенсы» назвали Александра Шепса своим «призом»
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Съемки шоу «Экстрасенсы. Реванш» стали настоящим испытанием для медиума и члена жюри Александра Шепса. Участники проекта решили устроить с ним дуэль и назвали его своей главной «наградой», сообщило издание ОСН.

В рамках проекта выбывшие участники предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» могут снова продемонстрировать свои способности. Ведунья Ангелина Изосимова заявила, что будет бороться не только с коллегами, но и с Александром Шепсом.

Экстрасенс назвала медиума своим «призом». Женщина смогла успешно пройти испытание, а Шепс угадал имя матери одного из гостей. Тот заверил, что его нельзя «прочесть» из-за так называемой защиты.

«Это настоящее пенальти!» - сказал ведущий шоу Марат Башаров.

В итоге медиум рассказал о «защищенном» мужчине, вызвав его удивление.

В декабре на телеканале ТНТ показали финальную серию шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Впервые в истории проекта победу разделили два участника - Влад Череватый и Олег Шепс.

Награды Экстрасенсы Телевидение Марат Башаров

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