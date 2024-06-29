29 июня 2024, 20:18

Оказавшийся на грани банкротства Канье Уэст попросил денег у Ким Кардашьян

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Рэпер Канье Уэст начал испытывать серьезные финансовые трудности. Это вынудило его попросить денег у бывшей супруги Ким Кардашьян, сообщили журналисты In Touch Weekly.

«Канье тратит свои сбережения с угрожающей скоростью, и это начинает очень серьезно сказываться на его банковском балансе», - рассказал инсайдер из близкого окружения рэпера.

Он уточнил, что у музыканта остались кое-какие сбережения. Однако с тех пор, как он перестал сотрудничать с брендом Adidas, состояние значительно сократилось.

Собеседник издания добавил, что первое время Уэст не менял свои привычки, тратил большие суммы, чтобы доказать свою платежеспособность. Теперь ему придется умерить аппетиты, так как другого выбора не осталось.

По словам источника, рэпер попросил деньги у Кардашьян.

«Признаться ей, что все не так хорошо, как кажется со стороны, для него было дном, единственное, что ниже, - это разорение, поэтому ему пришлось смириться и попросить ее о помощи», - пояснил он.

Представители Adidas в 2022 году разорвали контракт с рэпером Канье Уэстом, предположительно, из-за его «антисемитских высказываний» в соцсетях. В марте этого года музыкант появился на публике в костюме с нецензурной бранью на русском.

Деньги Канье Уэст Шоу-бизнес Ким Кардашьян
29 июня 2024, 19:32
Александр Петров поблагодарил жену за волшебство и счастье в ее день рождения
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актер Александр Петров посвятил трогательный пост своей супруге Виктории в честь ее 23-летия. В социальной сети Instagram* артист поделился подборкой совместных с ней снимков.

«Любимая жена! С днем рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю!» - написал Петров.

На опубликованных 10 фотографиях актер показал, как он счастлив в браке. На кадрах запечатлены яркие моменты из жизни супругов. Они целуются, обнимаются и весело проводят время.

Сама же Виктория в своем блоге показала снимок, на котором вся ее комната заполонена золотыми шарами. На снимке также видны двухъярусный торт и большое количество роз.

Ранее певица Диана Гурцкая опубликовала пост в соцсети , трогательно поздравив сына с его 17-летием. Она пожелала ему ничего не бояться, смело входить во взрослую жизнь.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Семья Актеры Шоу-бизнес
29 июня 2024, 19:00
«Ничего не бойся». Диана Гурцкая публично поздравила сына с 17-летием
Читайте нас в: Google Новости
Народная артистка России Диана Гурцкая поздравила сына с его днем рождения. В социальной сети Instagram* она поделилась фото с именинником.

Певица в 17-летие сына подчеркнула, что гордится им, в том числе за такие качества, как искренность, доброту, честность и заботливость.

«Помню, с каким трепетом 17 лет назад мы ждали твоего появления на свет. Я уверена, папа и сейчас видит, каким хорошим человеком ты растешь», - написала она.

На опубликованных фото Гурцкая и ее сын позировали на улице в темной одежде. На мальчике был надет пиджак в клетку и темная футболка.

Артистка для прогулки выбрала шелковую блузу и юбку. Во время съемки мать с сыном держались за руки.

«Ничего не бойся, будь уверен, что мы всегда подскажем и поможем, всё преодолеем вместе. Сохрани в себе самые светлые качества!», - заключила она.

Ранее звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич объявила о смене имени младшей дочери. Актриса отметила, что органы опеки официально разрешили им сделать это.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Музыка Шоу-бизнес
29 июня 2024, 18:59
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актером в свой день рождения
Читайте нас в: Google Новости
Модель и актриса Эмма Хеминг отметила свое 46-летие. В свой праздник она поделилась в социальной сети Instagram* кадрами с тяжелобольным супругом Брюсом Уиллисом.

«Брюс назвал бы это моим „месяцем рождения“. Так что надо праздновать! Я благодарна за то, что у меня есть семья и друзья, которые сделали июнь таким особенным для меня», - написала она.

Хеминг пояснила, что намерена наслаждаться последними днями июня, так как этого хотел супруг. В итоге актриса отметила день рождения в тематическом парке и побывала на пляже.

На опубликованной фотографии Уиллис и Хеминг нежно смотрят в глаза друг другу.

Пара вместе 15 лет. О деменции актера стало известно в 2023 году.

Ранее комик Павел Воля публично поздравил свою супругу Ляйсан Утяшеву с 39-летием. Артист разместил в соцсетях трогательное послание имениннице, отметив, как сильно любит ее.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Модели Семья Актеры Брюс Уиллис
29 июня 2024, 18:59
«Люди в белом». Ковальчук показала фото с мамой Харламова из свадебного путешествия
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Катерина Ковальчук сфотографировалась с мамой комика Гарика Харламова, Натальей во время свадебного путешествия. Артистка поделилась снимком в социальной сети Instagram*.

Молодожены отправились в Сочи после того, как официально зарегистрировали брак. Компанию им составила мама юмориста, Наталья Харламова.

Невестка и свекровь снялись вместе в белых нарядах в поселке Красная поляна. Мама комика разместила фото в своем аккаунте в соцсети, а Ковальчук поделилась им со своей аудиторией.

«Люди в белом», - подписала снимок Наталья.

Недавно юморист Гарик Харламов показал своим подписчикам видео , как он отдыхает с женой. Пользователи с юмором прокомментировали ролик и пожелали молодоженам счастья.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Семья Сочи Свадьбы Гарик Харламов

Новости по теме