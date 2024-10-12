Охрана не пустила ресторатора Ивлева на матч КХЛ

Он пояснил, что приехал раньше начала игры, но столкнулся с непониманием со стороны службы безопасности.

«У них там какой-то регламент. Я приехал пораньше, а они этого не ожидали. В конечном итоге, вы представляете, все закончилось тем, что меня не пустили», - обратился Ивлев к подписчикам.

Ресторатор добавил, что охрана не смягчилась даже после того, как он попросил пустить в туалет его двухлетнюю дочь. Ивлев добавил, что не понимает такого отношения к 50-летним болельщикам московского клуба.

В пресс-службе «Динамо» в комментарии Матч ТВ заявили, что ресторатор приехал за два час до начала игры, хотя всех зрителей запускают только за 1,5 часа. Поэтому нарушений со стороны охраны нет никаких. Сотрудники полностью выполнили регламент.

«Если бы Константин подождал 5−10 минут, то его бы пропустили. Наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить такого дорогого гостя», - заявили в пресс-службе.

Встреча между хоккейными командами закончилась со счетом 4:2 в пользу москвичей.

Матч Медиалиги между командами Lit Energy и ростовским СКА закончился крупным скандалом. Владелец московской команды блогер Михаил Литвин ударил приехавшего в столицу болельщика команды противника за оскорбительную кричалку. За фаната вступился владелец ростовского клуба рэпер Баста (Василий Вакуленко). Литвина после выхода со стадиона задержала полиция. По последним данным, в отделе блогер останется на двое суток.

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