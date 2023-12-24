Охлобыстин признался, что случайно дважды избил Янковского

По сюжету персонажа Янковского избивала толпа, а герой Охлобыстина должен был пробежать мимо и пнуть его. Все было подготовлено. Вокруг Янковского положили черные мешки с песком, чтобы он не пострадал. Только Охлобыстин их не увидел за артистами, которые играли опричников.

«Я пробегаю мимо, бью ногой и попадаю Янковскому прямо в печень!» - признался актер.

По его словам, Янковский сильно ругался, но позже они помирились. Спустя три дня пожилому актеру опять не повезло, причем во время съемки сцены, где Охлобыстин вел его героя на веревке к царю. Так получилось, что тот споткнулся и протащил Янковского по камням.

Также Охлобыстин признался, что поступил во ВГИК именно из-за Олега Ивановича. И на съемки фильма «Царь» он рекомендовал режиссеру Павлу Лунгину пригласить своего кумира. Правда, она стала для Янковского последней. Актер не дожил до премьеры фильма.

Ранее голливудского актера Чарли Шина пыталась задушить соседка , ворвавшаяся в его дом в Лос-Анджелесе.