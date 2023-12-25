Охлобыстин посоветовал Ивлеевой, что сделать с выручкой от «голой» вечеринки

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Охлобыстин сообщил, что из-за скандала с вечеринкой Ивлеева увеличила свои гонорары в два с половиной раза. А обещания блогерши передать деньги на благотворительность он назвал «абстрактными».

Чтобы сделать ситуацию более прозрачный, актер призвал Ивлееву перечислить средства в «Фонд Помощи Жителям Донбасса».

«На данный момент праздничные столы 22 многодетных семей, потерявших своих кормильцев, украшают только конфеты из привезенных нами подарков, вареная картошка и армейская тушенка. Вы подарите людям такую радость на Новый год!» - заявил Охлобыстин.

Актер добавил, что в таком случае Ивлеева может попасть в санкционный список, и лишиться возможности отдыхать на Лазурном берегу или пляжах Калифорнии.

Ранее Анастасия Ивлеева извинилась перед подписчиками за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Блогер пообещала направить вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации.