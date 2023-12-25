25 декабря 2023, 01:04

Охлобыстин посоветовал Ивлеевой, что сделать с выручкой от «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Актер Иван Охлобыстин прокомментировал видео Насти Ивлеевой с извинениями по поводу организации «голой» вечеринки в Москве. По его мнению, искреннее покаяние лучше всего продемонстрирует перевод выручки от вечеринки в «Фонд Помощи Жителям Донбасса». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Охлобыстин сообщил, что из-за скандала с вечеринкой Ивлеева увеличила свои гонорары в два с половиной раза. А обещания блогерши передать деньги на благотворительность он назвал «абстрактными».

Чтобы сделать ситуацию более прозрачный, актер призвал Ивлееву перечислить средства в «Фонд Помощи Жителям Донбасса».

«На данный момент праздничные столы 22 многодетных семей, потерявших своих кормильцев, украшают только конфеты из привезенных нами подарков, вареная картошка и армейская тушенка. Вы подарите людям такую радость на Новый год!» - заявил Охлобыстин.

Актер добавил, что в таком случае Ивлеева может попасть в санкционный список, и лишиться возможности отдыхать на Лазурном берегу или пляжах Калифорнии.

Ранее Анастасия Ивлеева извинилась перед подписчиками за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Блогер пообещала направить вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации.

Благотворительность Донбасс Деньги Актеры Новый год Анастасия Ивлеева
25 декабря 2023, 01:07
«Всегда была неблагодарной». Резник — об оскорблениях Вайкуле в адрес Паулса
РИА «Новости»
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Российский поэт Илья Резник объяснил, почему Лайма Вайкуле начала оскорблять композитора Раймонда Паулса. По его словам, это связано с материальными трудностями певицы из-за болезни. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

По словам Резника, он уже несколько лет не следит за новостями шоу-бизнеса, но недавно ему сообщили, что Вайкуле оскорбила его любимого соавтора.

«Я не смог промолчать. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно. Но она должна относиться серьезно и с большим уважением к своему композитору», - подчеркнул поэт.

Резник назвал Вайкуле неблагодарной и напомнил, что он вместе с Паулсом вытащили ее из кабака, создали ей репертуар и вывели на сцену. И теперь она говорит гадости человеку, которому обязана всем, чего добилась в творческой жизни.

Поэт добавил, что, вероятно, последние заявления артистки связаны с материальными трудностями, ведь у нее тяжелый диагноз и нужны дорогие лекарства. Напоследок он пожелал ей здоровья, отметив, что для Паулса ее слова «не более чем пыль».

Ранее Станислав Садальский пожалел Аллу Пугачеву из-за проблем с финансами. Он напомнил, что российские актеры нигде не нужны, кроме как на родине.

Болезни Музыка Раймонд Паулс
25 декабря 2023, 00:43
Ушел из жизни писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов
Freepik
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Писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов скончался в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» исследователь фантастической литературы и сотрудник Института истории естествознания и техники Андрей Ермолаев.

«Сегодня, 23 декабря 2023 года, не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», - написал он.

По словам Ермолаева, Ютанов был выходцем из литературного семинара Бориса Стругацкого. Он написал книги «Оборотень» и «Путь обмана», а также создал издательство Terra Fantastica.

Под руководством Ютанова издали книги Джона Толкина, Роберта Хайнлайна, братьев Стругацких и других корифеев российской и мировой фантастики. Его ученики работали или работают редакторами почти во всех петербургских издательствах.

Ермолаев отметил, что под руководством Ютанова в Санкт-Петербурге проходили Конгресс фантастов России и конференции «Форум будущего», а также вручали литературные премии «Странник» и «Мечи».

Книги Санкт-Петербург Писатели Астрономия
25 декабря 2023, 00:20
Панин нашел подработку в США
РИА «Новости»
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Актер Алексей Панин *, переехавший в США, нашел себе подработку в качестве ведущего игры «Мафия» в одном из ресторанов. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

Актер Алексей Панин * , переехавший в США, нашел себе подработку в качестве ведущего игры «Мафия» в одном из ресторанов. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным издания, при этом Панин * эксплуатирует свой бандитский образ из фильма «Жмурки» 2005 года и проводит игры в стиле 90-х. Актер приглашает своих поклонников на игру в соответствующем периоду образе и даже обещает подарить бутылку обладателю самого интересного и нетривиального наряда.

Газета также сообщила, что помогает Панину* вести «Мафию» иммигрировавший комик, бывший участник Comedy Александр Незлобин. Кроме этого юморист подрабатывает таксистом.

Ранее Алексей Панин* пожаловался на дорогую жизнь в США и попросил поклонников помочь ему финансово. При этом актер рассказал о грандиозных проектах, которые собирается осуществить совместно с режиссером Александром Атанесяном.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.

США Режиссер Россия Актеры
24 декабря 2023, 23:53
Shaman вошел в число доверенных лиц Путина на выборах
РИА «Новости»
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Доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2024 года стал музыкант и певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Как сообщил Пятый канал, об этом сам исполнитель объявил журналистам форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

Исполнитель пояснил, что в воскресенье, 24 декабря, он подписал документ, что принимает на себя обязательства доверенного лица президента России.

«Я буду делать то же самое, что раньше, только лучше», - раскрыл свои обязанности Shaman.

Музыкант подчеркнул, что прекрасно понимает всю ответственность, которую он получил вместе с новым статусом, но готов работать, как и прежде с полной отдачей.

По данным СМИ , в итоговый список доверенных лиц президента России Владимира Путина кроме певца Shaman включат режиссера Никиту Михалкова, генерального директора Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева, военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков, а также представители государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

Официально известно, что предвыборный штаб президента России Владимира Путина возглавили художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также герой ДНР Артем Жога. Штаб кандидата начал работу на этой неделе в московском Гостином Дворе.

Доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2024 года стал музыкант и певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Как сообщил Пятый канал , об этом сам исполнитель объявил журналистам форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Shaman

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