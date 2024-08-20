«Огненная красотка». Алсу сфотографировалась в мини-шортах с кристаллами

Покинувшего Россию актера Артура Смольянинова* вновь раскритиковали за провокационное высказывание в сторону РФ. Об этом сообщило издание A if.ru.

Речь идет об одном из последних интервью, где актер заявил, что Россия ничего не создала за последние 30 лет.

«Величие какое-то… Вашу мать, какое величие? Что Россия дала миру за последние 30 лет? Что она создала? Не разрушила, а создала?» - спросил Смольянинов*.

В качестве примера он привел изобретения других стран. Например, IPhone, SpaceX, адронный коллайдер и другие технологии.

Высказывание актера возмутило пользователей сети. Aif.ru привел некоторые комментарии россиян.

«Уроду невдомек, что Большой адронный коллайдер строился с привлечением российских разработок и скоро Россия запустит свой собственный ускоритель NICA в Дубне», - заявил мужчина по имени Петр.

Пользователь Olga Afanasieva задала актеру встречный вопрос - что Смольянинов дал России за последние 30 лет? Другая россиянка - Виктория Пронина, поддержала недовольных комментаторов и заявила, что Россия не станет отчитываться перед актеришкой. Еще одна женщина - Ксю Бекирова - назвала артиста «скудоумным чушпаном».

Похожее мнение составила и Галина. Она заметила, что все русофобы повторяют слова Смольянинова* как мантру. По ее словам, обычно такие люди оказываются «бездельниками-побирушками».

Также людей рассмешила панамка актера. Внешне головной убор напомнил мухомор.

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