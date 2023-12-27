Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировал провайдер
Официальный сайт артиста Филиппа Киркорова заблокировал провайдер. Адрес kirkorov.ru выдает ошибку 4030, еще вчера он был доступен.
Король эстрады попал в скандальную историю и подвергся критике общественности, став участником вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которой гости дефилировали в полуголом виде.
Киркоров записал видеообращение , в которой признался, что безответственно отнесся к вечеринке, назвал случившееся своей оплошностью, и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут». Он выразил надежду, что эта ошибка не станет причиной ограничения его деятельности. Однако телеканалы объявили звезде бойкот и вычеркнули его из новогодних шоу.
Согласно информации поставщика услуг, причину блокировки направили владельцу домена на электронную почту. Пользователям предложили «зайти позднее».