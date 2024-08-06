06 августа 2024, 19:11

«Одно лицо на троих». Киркоров показал повзрослевших детей

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Народный артист России Филипп Киркоров навестил сына и дочь в Греции. Совместное фото с детьми певец опубликовал в социальной сети Instagram*.

«Наконец-то вместе! Каникулы 2024», - написал он.

Поклонников восхитили повзрослевшие наследники артиста. Они отметили красоту детей и их застенчивость.

«Прекрасная семья», «Какие взрослые дети», «Оба на отца похожи, дочь особенно», «Одно лицо на троих», - написали пользователи Сети.

Некоторые фанаты заметили, как сильно подросли сын с дочкой. Певцу и его детям также пожелали отличного отдыха на каникулах.

Киркоров прилетел в Грецию вместе со своей музой Марго Овсянниковой и ее сыном на частном самолете. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила в соцсети, что артист сообщил ей о предстоящей поездке в Европу всего за 10 часов до вылета.

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Отдых Дети Филипп Киркоров Греция Шоу-бизнес
06 августа 2024, 18:18
Стало известно, кто может сыграть Бритни Спирс в фильме по мемуарам певицы
Global Look Press
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По мотивам книги «Женщина во мне», автором которой стала певица Бритни Спирс, планируют снять фильм. Образ артистки в ленте может достаться актрисе Сабрине Карпентер, сообщили журналисты The Mirror.

По данным издания, поклонники разделились на два лагеря, выясняя, достойна ли Карпентер сыграть Спирс.

Некоторые считают, что поющая актриса идеально подойдет на роль исполнительницы. Однако часть фанатов намерена отказаться от просмотра картины, если утвердят 25-летнюю Карпентер.

На роль Спирс также рассматривают актрису Милли Бобби Браун, известную по роли в «Очень странных делах». Еще одна претендентка на образ певицы - звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини.

Студия Universal Pictures приобрела права на съемку биографического фильма о Спирс. Режиссером картины выступит Джон М. Чу, а продюсером - Марк Платт, известный по работе над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

Книги Кино Голливуд Фильмы Актеры Бритни Спирс
06 августа 2024, 17:37
Дочь Стива Джобса раскрыла роман с олимпийским чемпионом
Global Look Press
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Дочь основателя Apple Стива Джобса Ив встречается с британским конкуристом Гарри Чарльзом. Видео с соревнований возлюбленного она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Возлюбленный девушки вместе с коллегами по сборной занял первое место на Олимпийских играх в Париже.

«Командное золото! Я очень горжусь тобой, любовь моя!» - написала Джобс.

На видео спортсмен сразу после получения медали подбежал к трибунам и перепрыгнул через забор, чтобы поскорее обнять и поцеловать свою девушку.

Джобс и Чарльз объединила любовь к лошадям. Девушка тоже увлекается конкуром. По информации портала Horse Sport , в 2019 году она заняла пятое место в списке лучших наездников мира в возрасте до 25 лет.

Ранее русская возлюбленная актера Джонни Деппа поделилась редким фото с ним. Девушка познакомилась со звездой «Пиратов Карибского моря» во время международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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Спортсмены Париж Apple Олимпиада в Париже — 2024
06 августа 2024, 17:07
«Это уже анорексия». Варнаву заподозрили в приеме «Оземпика» из-за экстремальной худобы
Global Look Press
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Бывшая участница Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов своей экстремальной худобой на фото. В социальной сети Instagram* на станице актрисы подписчики обвинили ее в употреблении препарата для лечения диабета.

«Передоз „Оземпика“?», «Мне кажется, надо остановиться с похудением», «Это уже анорексия», «Слишком худая», «Вам пора прекратить худеть», - написали пользователи Сети.

Варнава разместила в своем блоге снимок, на котором она позировала в одной комбинации, сидя в кресле, в домашней обстановке. По мнению поклонников, на кадрах актриса выглядит крайне изможденной.

Одна из подписчиц уточнила, что сейчас такая худоба в моде и считается «кокаиновым шиком».

Другие фанаты выразили противоположное мнение, осыпав Варнаву комплементарными комментариями.

«Безумно красивая», «А мне нравится ее худоба», «Изящная, тонкая, красивая», - отметили они.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала, что для поддержания стройности большую часть времени посвящает фитнесу. Также она тщательно следит за своим питанием и отказывается от еды после 19:00.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Диеты Шоу-бизнес Екатерина Варнава
06 августа 2024, 16:36
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали разговаривать друг с другом
Global Look Press
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Проблемы в отношениях Дженнифер Лопес и Бен Аффлека набирают обороты. Бывшие возлюбленные перестали общаться друг с другом, сообщили журналисты Thirty Mile Zone.

По данным издания, голливудские актеры не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет их развод.

Авторы статьи пояснили, что у пары подписан брачный контракт, по которому они должны разделить единственное имущество - их выставленный на продажу особняк в Беверли-Хиллз.

При этом супруги не обращались к юристам, а доверили все дела своим менеджерам. По этой причине теперь обсуждение каких-либо деталей по разводу сильно затруднилось.

Недавно Лопес разместила в соцсетях фотографию без обручального кольца. Таким образом, певица продемонстрировала окончательное расставание с мужем.

Тем временем Аффлек взял в ипотеку особняк за 20,5 миллиона долларов в день рождения своей супруги. В этот же день артистка продала свою квартиру в Нью-Йорке.

Отношения Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес

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