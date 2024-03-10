Один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес покончил с собой

«До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», - написал Альбукерке.

Официальной информации о смерти одного из самых титулованных футболистов мира пока не поступало.

Суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование 23-летней девушки в уборной ночного клуба «Саттон» 30 декабря 2022 года. Футболист так и не признал своей вины , хотя не отрицал, что был в клубе. До заседания защита внесла 150 тысяч евро на компенсацию потерпевшей независимо от исхода процесса, это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.