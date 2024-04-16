16 апреля 2024, 17:42

«Очень жаль Аллу». Резник призвал Пугачеву покаяться

РИА «Новости»
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Композитор Илья Резник призвал певицу Аллу Пугачеву покаяться и вернуться на Родину. Тем не менее в интервью изданию «Московский комсомолец» он сообщил, что не мог не поздравить Примадонну с юбилеем.

«Я считаю ее своей сестрой, она меня - братом. А родственников не выбирают», - отметил Резник.

Поэт подчеркнул, что не поддерживает идею возвращения иноагентов в Россию, но для Пугачевой готов сделать исключение.

«Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда в нашей стране не любили и не боготворили», - заявил Резник.

В ответ на слухи о том, что Пугачева выехала из страны под давлением мужа, Резник заявил, что ему «не важно», кем были ее избранники - он видел ее в браках с разными мужчинами. Однако высказывания нынешнего супруга певицы вызывают у него шок.

Он также выразил сожаление о том, что певица покинула Россию в трудный момент, добавив, что хотел бы видеть ее вместе со страной и народом.

«Мне очень жаль Аллу - я желал и желаю ей другой судьбы», - сказал он.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что звезды устроили Пугачевой бойкот. Далеко не все поздравили примадонну с юбилеем.

Алла Пугачева Иноагенты Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 18:27
«Он стареет». Джонни Депп удивил поклонников гниющими зубами
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В Лондоне прошла премьера кинофильма «Жанна Дюбарри». Картину представили 60-летний актер Джонни Депп и его коллега, режиссер ленты Майвенн Ле Беско, которая 17 апреля отметит свое 48-летие, сообщило издание Daily Mail. Однако поклонники обратили внимание на внешний вид и испорченные зубы на снимках звезды.

Закрытый показ прошел в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair. Депп и Майвенн вышли на красную ковровую дорожку в костюмах-двойках черного цвета. Образ актера дополнило серое пальто.

На мероприятии присутствовали сын музыканта Лиама Галлахера Джин Галлахер, актер Маккензи Крук с сыном Джудом, актер Стивен Грэм с супругой Ханной Уолтерс и другие звезды.

Читатели Daily Mail поделились впечатлениями о Деппе, отметив, что он выглядит потрясающе. Но были и те, кто и остался недоволен внешним видом звезды.

«Он стареет, но все еще горячий», «Мне очень нравится Джонни Депп, но прически, с которыми он ходит в последнее время, просто ужасны» «Кажется, единственная селеба, которая не сделала виниры», «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», «Он говорил, что очень боится стоматологов», - написали в Сети пользователи.

Ранее продюсер Джерри Брукхаймер сообщил о планах перезапустить «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа и Марго Робби. Он не назвал точных дат начала кинопроизводства, отметив, что на многое повлияет выбор актеров.

Кино Актеры Джонни Депп
16 апреля 2024, 18:03
Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев перезапустит проект Глюк’oZa без участия самой певицы — Натальи Чистяковой-Ионовой. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Фадеев поделился с поклонниками коротким видео, включающим фрагменты старых хитов Глюк’oZa и небольшой фрагмент новой песни под названием «Мыши».

«Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», - написал продюсер.

Пока остается открытым вопрос о том, кто заменит Чистякову-Ионову в составе проекта. Выход нового трека запланировали на 19 апреля.

С певицей Глюкозой продюсер больше сотрудничать не будет. Вскоре после участия в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой она уехала из России. Артистка выложила снимки с Сейшельских островов. Тогда бывший продюсер певицы заявил, что своим поступком она дискредитировала его проект.

Песни Музыка Максим Фадеев Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 17:49
«Логичный финал». Пригожин заявил о потере Пугачевой российской публики
Global Look Press
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Новую композицию «Жизнь слишком хороша» певицы Аллы Пугачевой, выпущенную в ее юбилей, послушали минимальное количество раз. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, что Примадонна потеряла любовь публики из-за своего поведения.

«Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой - артиста, который пошел по другой дороге», - сказал он.

По данным издания, число прослушиваний песни Пугачевой «Жизнь слишком хороша» на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» к вечеру 15 апреля чуть превысило 2,5 тысячи раз.

«Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», - пояснил Пригожин.

При этом продюсер отметил, что возрастные поклонники артистки не пользуются соцсетями и музыкальными сервисами.

«Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», - напомнил он.

Пригожин добавил, что после начала СВО поведение Пугачевой недостойно звезды такого уровня.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что позднее творчество певицы остается не востребованным. По его словам, есть ощущение, что артистка просто изображала видимость бурной деятельности.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 17:08
Умер актер из фильма «На игле» Винсент Фрилл
Freepik
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Не стало шотландского актера, звезды драмы «На игле» Винсента Фрилла. Он умер на 65-м году жизни, сообщило издание The Mirror.

О причинах и обстоятельствах смерти артиста не уточняется.

Винсент Фрилл родом из шотландского города Глазго. Творческую карьеру начал в первой половине 1980-х годов. Он дебютировал в таких фильмах, как «Таггерт», «Второй экран», «Немой крик» и драмеди «Доля ангелов».

Фрилл стал популярным после выхода фильма «На игле» режиссера Дэнни Бойла. Также он снимался в картине «Беспокойные местные» и ситкоме «Все еще игра». Одной из самых запоминающихся ролей шотландского актера стала работа в образе Уилла Брайса в криминальнй комедии 1985 года «Неугомонные туземцы».

Кино Актеры

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