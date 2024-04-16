«Очень жаль Аллу». Резник призвал Пугачеву покаяться

«Я считаю ее своей сестрой, она меня - братом. А родственников не выбирают», - отметил Резник.

Поэт подчеркнул, что не поддерживает идею возвращения иноагентов в Россию, но для Пугачевой готов сделать исключение.

«Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда в нашей стране не любили и не боготворили», - заявил Резник.

В ответ на слухи о том, что Пугачева выехала из страны под давлением мужа, Резник заявил, что ему «не важно», кем были ее избранники - он видел ее в браках с разными мужчинами. Однако высказывания нынешнего супруга певицы вызывают у него шок.

Он также выразил сожаление о том, что певица покинула Россию в трудный момент, добавив, что хотел бы видеть ее вместе со страной и народом.

«Мне очень жаль Аллу - я желал и желаю ей другой судьбы», - сказал он.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что звезды устроили Пугачевой бойкот. Далеко не все поздравили примадонну с юбилеем.