«Очень неординарный». Киркоров назвал своего преемника на сцене

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту <…> Очень неординарный, сложный Дима Билан», - заявил артист.

При этом еще несколько лет назад Киркоров также называл Лазарева своим преемником по эстраде.

Филипп Киркоров 30 апреля отметил свое 57-летие. Вместе с ним на празднике были артисты Александр Буйнов, Люся Чеботина, Ольга Бузова, рэпер Дава и другие. Музыкант удивил друзей необычным тостом, в котором признался, что 30 лет назад скончалась его мать Виктория.

Как рассказала продюсер Яна Рудковская, которая тоже присутствовала на мероприятии, праздник прошел в доме у Киркорова. В компании шутили про не ту дверь и вспоминали долгие годы дружбы.