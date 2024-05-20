«Очень люблю работать». Зоя Бербер рассказала, когда вернется к съемкам после родов

Актриса призналась, что ее беременность протекает хорошо - без токсикоза и гормональных всплесков. Сейчас она в основном отдыхает - много ест и спит. Но уже скучает по работе и планирует возвращение к съемкам.

«Знаешь, как это было с первой беременностью. Это меня не красит, но это факт. На шестой день [с момента] рождения ребенка я уехала в Будапешт. На проект, если помнишь, был такой - „Большие гонки“ <…> В этот раз будет поспокойнее. Через месяцок я надеюсь уже войти в проекты, потому что ждут - это так приятно», - рассказала Бербер ведущему.

Актриса призналась, что ждет мальчика, но имя ему пока не выбирали.

«Когда вот родится, посмотрится - и тогда поймется», - объяснила Бербер.

Актриса рассказала и про свою свадьбу. По ее словам, платье она нашла в Минске. Позвала хорошего ведущего, а друзьям-артистам запретила приходить на праздник с «творческими» подарками.

«Это была запрещенка. Было запрещено кому-либо из друзей-артистов напрягаться, напрягать одно место, надо было отдыхать. Поэтому Селиванов Владимир у меня не пел, Сережа Молчанов стендап не читал, Кристина Асмус стихи тоже не читала, ничего такого не делала. Нет, надо было, чтобы все отдохнули», - отметила Бербер.

По ее словам, все задуманное в итоге получилось.