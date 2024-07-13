«Очень гордимся». Дочь Джигана и Самойловой начала работать официанткой

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«Она сбежала из дома. И мы такие: „Привет“. Пошла работать официанткой. Мы рады. Очень гордимся», - рассказала Самойлова.

Джиган с супругой уточнили, что решили навестить дочь на новом рабочем месте, чтобы поддержать ее.

Недавно рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) решил заняться продажей пива и энергетиков. В мае он стал совладельцем компании «Чилл Кинг», которая запустит выпуск газированных напитков и снеков.

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