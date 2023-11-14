Он признался, что не был близко знаком с Шаталиным, но несколько раз с ним общался и у них были общие друзья.

«Хочу выразить свои соболезнования. Когда творческие люди куда-то уходят, это очень большая утрата для всех», - отметил Соколов.

Он добавил, что хотел лучше познакомиться с музыкантом, но не успел этого сделать. Известие о смерти Шаталина ошеломило Игоря Соколова - он не мог подумать, что талантливый человек скоро уйдет из жизни.

«У меня товарищ с ним знаком близко и хотел меня с ним близко познакомить. [Выражаю] соболезнования родственникам… чтобы держались», - сказал участник группы «Черный квадрат».

Он констатировал, что болезнь может настигнуть любого человека, и признался, что на днях ему самому поставили серьезный диагноз, из-за которого придется перенести или отменить тур группы «Черный квадрат» по России.

«Такая ситуация со мной произошла, со всеми бывает. <…> Все под богом ходим», - заключил исполнитель.

Сообщение о смерти Шаталина опубликовал коллектив легендарной рок-группы «Алиса». Официальных данных о причине смерти основателя «Алисы» пока нет.