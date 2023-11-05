«Обыск» в доме Цыгановых оказался розыгрышем

«Обыски прошли. Русская классика с нами: Lexus, Квачков, Прилепин. Открываем ботоферму по разводу рептилоидов, присоединяйтесь!» - написала она.

Певица прикрепила к посту видео, в котором ее супруг Вадим Цыганов поблагодарил Лексуса за розыгрыш. По его мнению, они хорошо сыграли в этом сюрпризе.

«Ваша команда работает на пять с плюсом», - похвалил пранкера Цыганов.

Ранее супруг эстрадной исполнительницы опубликовал в ее официальном Telegram-канале странный пост об обысках в доме. Он сообщил, что не может ничего говорить, но сделает несколько звонков. Цыганов также заявил, что обыски якобы начались из-за журналистки Ксении Собчак, которая «настучала» на его семью.

Правоохранители опровергли факт обыска в квартире. Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина не смогла дозвониться до своих клиентов.

Информация об обысках в доме семьи Цыгановых оказалась розыгрышем, в котором участвовал пранкер Лексус (настоящее имя - Алексей Столяров). Об этом заявила исполнительница Виктория Цыганова в своем Telegram-канале.