18 ноября 2023, 05:11

Обвиняла россиян в пьянстве и сбежала из страны. За что Троянову внесли в список иноагентов?

Кинопоиск
Читайте нас в: Google Новости

Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине», - сказано в документе.

В злополучный список звезду призвал включить заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Троянова* неоднократно оскорбляла россиян и называла их «русскоязычными заложниками». При этом именно в России артистка заработала себе целое состояние, играя в сериалах и фильмах.

Оскорбления в сторону своих же российских поклонников оказались не единичными, за что женщину внесли в список иноагентов. После февраля 2022 года знаменитость переехала во Францию. Когда Троянова* оказалась за пределами Родины, то сравнила свою страну с “изнасилованной женщиной”, над которой надругался “ущербный пьяница”.

По словам звезды, такое мнение о России у нее возникло из-за пьянства, которое якобы является слабостью жителей государства. Скандальные заявления Трояновой* вызвали шквал негатива среди народа и ее коллег по цеху. Актрису и раньше критиковали за резкие политические высказывания, однако после СВО звезда ушла в отрыв.

* Яна Троянова - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

18 ноября 2023, 05:23
«Хватит писать чушь». Александр Петров впервые представил публике жену
Кинопоиск
Читайте нас в: Google Новости
Российский актер Александр Петров появился на вечере в честь выхода в прокат фильма Романа Полански «Дворец» со своей молодой супругой Викторией Антоновой. Это первый выход пары на публику после регистрации брака, сообщило издание «Утро.ру».

На праздничном мероприятии Петров появился с женой и мамой. Официальный брак с Антоновой актер заключил два месяца назад, но до этого не появлялся с ней на публике, что породило множество слухов в прессе. Петров заявил, что хочет прекратить спекуляции на тему его личной жизни.

«Хватит журналистам писать про меня всякую чушь, хватит плодить слухи», - заявил Петров.

До официального брака актер долгое время встречался с артисткой Ириной Старшенбаум, они даже объявили о помолвке, но потом пара распалась. Также Петров встречался со Стасей Милославский.

В следующем году выйдет премьера фильма «Декабрь», в котором Петров сыграет Сергея Есенина. Режиссер проекта Клим Шипенко заявил, что премьера намечена на весну или осень.

Кино Актеры
18 ноября 2023, 04:48
Сдавшую и измученную Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сбежавшая из России певица Алла Пугачева вместе с сыном Гарри пришла в Киккский монастырь на Кипре. Как отметил сайт kp.ru, вид звезды оставлял желать лучшего: артистка еле-еле передвигалась и казалась измученной.

В мужском монастыре Киккос находится Киккская икона Божией Матери, по преданию ее написал апостол Лука. Миллионы верующих приходят туда, чтобы помолиться этому образу. Среди них оказалась и Алла Пугачева, которая ранее рассказала о болезнях и невзгодах, преследующих ее всю жизнь.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове. После Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось... Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», – написала звезда в соцсетях.

«Завистники и клеветники»

Не забыла артистка упомянуть и своих хейтеров, якобы распускающих грязные слухи. Пугачева назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

По ее словам, именно эти люди оттолкнули от нее преданную аудиторию, ради которых исполнительница «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». При этом звезда ничего не сказала про мужа Максима Галкина*, который после начала спецоперации спешно оставил Родину, стал открыто оскорблять россиян и помогать ВСУ.

После предательства юмориста российские поклонники отвернулись от него и ждали заявлений от Пугачевой, однако в тот момент артистка предпочла отмалчиваться. Долгие годы звездная пара зарабатывала деньги в России, но в трудный момент не поддержала родную страну.

Из Израиля тоже сбежали

После февраля прошлого года семья переехала в Израиль, но 7 октября в этой стране началось обострение конфликта с Палестиной. После сообщений об обстрелах Галкин* заявил, что не собирается покидать еврейское государство. Он отметил, что даже не рассматривал возможность уехать. Россияне снова ополчились на юмориста, ведь с Россией комик обошелся иначе.

Впрочем раннее заявление артиста больше неактуально. Через месяц после начала событий в Израиле Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре. Там у пары роскошная квартира в престижном районе и никаких конфликтов с Палестиной. Но даже если на Кипре что-то произойдет, то у артистов есть запасной вариант. Как заявил общественник Роман Худяков, семья может переехать в США, где живет старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте.

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Кино Актеры
18 ноября 2023, 03:24
Похудевший Игорь Крутой появился на публике впервые после слухов о болезни
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Композитора Игоря Крутого заметили на премьере фильма-оперы «Пиковая дама», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь». Также мероприятие посетили Николай Цискаридзе, Владимир Познер с супругой и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, сообщил сайтkp.ru.

За последний год это первое появление Крутого на публике. Композитор живет на две страны, в США у него семья, в России ждет работа и концерты. Ранее в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Крутого.

На премьере «Пиковой дамы» композитор появился сильно похудевшим, зрители заметили это. Несколько лет назад музыканту удалили кисту на поджелудочной железе, тогда Крутой впервые сильно похудел.

Недавно в Сети появилась фотография похудевшего на 100 килограммов актера Александра Семчева. Артист сбросил вес в 2019 году и продолжает поддерживать форму. Артист признался, что после похудения ему стало легче жить - ушла нагрузка на суставы и сердце.

Композитора Игоря Крутого заметили на премьере фильма-оперы «Пиковая дама», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь». Также мероприятие посетили Николай Цискаридзе, Владимир Познер с супругой и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, сообщил сайт kp.ru.

Кино Музыка
17 ноября 2023, 17:05
Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре
Читайте нас в: Google Новости
Певицу Аллу Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артистка была одета в длинное черное платье, шляпу и очки. Выходящую из монастыря Пугачеву сопровождали сын и женщина. Певица обменялась парой слов со своей спутницей, после чего переключила внимание на мальчика.

Ранее Пугачеву заметили с ее супругом Максимом Галкиным* в Лимасоле. Пара также находилась в компании женщины, которая может быть помощницей артистов.

Общественник Роман Худяков допустил, что Пугачева с семьей переедет в США. Там живут родственники артистки - Кристина Орбакайте с мужем и детьми, а также внук Никита Пресняков. Галкин* недавно выбирал апартаменты в США.

Пугачева раскритиковала россиян , которые следят за ней. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи. Звезда также объяснила, что все свои средства зарабатывает собственными силами. При этом она напомнила, что счастье не в деньгах.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Кипр Алла Пугачева

Новости по теме