Обвиняла россиян в пьянстве и сбежала из страны. За что Троянову внесли в список иноагентов?
Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине», - сказано в документе.
В злополучный список звезду призвал включить заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Троянова* неоднократно оскорбляла россиян и называла их «русскоязычными заложниками». При этом именно в России артистка заработала себе целое состояние, играя в сериалах и фильмах.
Оскорбления в сторону своих же российских поклонников оказались не единичными, за что женщину внесли в список иноагентов. После февраля 2022 года знаменитость переехала во Францию. Когда Троянова* оказалась за пределами Родины, то сравнила свою страну с “изнасилованной женщиной”, над которой надругался “ущербный пьяница”.
По словам звезды, такое мнение о России у нее возникло из-за пьянства, которое якобы является слабостью жителей государства. Скандальные заявления Трояновой* вызвали шквал негатива среди народа и ее коллег по цеху. Актрису и раньше критиковали за резкие политические высказывания, однако после СВО звезда ушла в отрыв.
* Яна Троянова - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.