«Обсуждать нечего». Критик объяснил, почему не считает Бузову певицей

«Я уже устал говорить, что Бузова не является для меня вокалисткой. То есть она кто угодно, шоувумен, телеведущая, но с точки зрения музыки тут обсуждать нечего», - заявил он.

Критик отметил, что благодаря публикациям в СМИ, где ее представляют, как артистку, Бузова сама поверила в то, что она самая талантливая, востребованная, но это неправда.

Бабичев пояснил, что после того, как телеведущая исполнила композицию The Show Must Go On под фонограмму Меркьюри на полном серьезе, он сильно разочаровался в ее вокальных данных.

Он напомнил, что недавно Бузова выступила на детском празднике в полуголом виде. После этого депутаты Госдумы занялись разработкой закона о дресс-коде для артистов на таких мероприятиях. Бабичев уверен, что, если правила вступят в силу, а также запретят петь под фонограмму, Бузовой будет сложно.