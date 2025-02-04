04 февраля 2025, 10:57

Обрученная с Давой Мари Краймбрери сообщила о беременности

Global Look Press
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Певица Мари Краймбрери и рэпер Дава скоро станут родителями. Об этом вокалистка рассказала в Instagram*, опубликовав трогательный ролик с общими счастливыми моментами. На кадрах видно, что у звезды округлившийся живот.

Мари Краймбрери не любит освещать подробности личной жизни. Издание StarHit отметило, что певица долго скрывала свое положение под мешковатой одеждой. Теперь артистка все-таки решилась рассказать поклонникам о будущем пополнении в семье.

Слухи о романе Краймбрери и Давы появились весной 2022 года. В апреле рэпер заявил, что его сердце занято, однако имя избранницы не назвал.

Окончательно стало известно об их союзе только в начале 2024 года, знаменитости отдыхали в Маврикии и публиковали в соцсетях похожий контент. Через несколько месяцев музыкант официально сделал предложение Краймбрери.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Соцсети
03 февраля 2025, 18:36
Канделаки рассказала, почему не смогла получить медаль в школе
Global Look Press
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Телеведущая Тина Канделаки не получила медаль в русской школе из-за учителя по грузинскому языку. По этой причине она не поступила в желаемый вуз и озлобилась на педагога, сообщила «Газета.ru».

«В школе я претендовала на медаль, но учительница грузинского языка поставила мне тройку (в русской школе, где грузинский был вторым языком)», - рассказала Канделаки.

Тогда будущая ведущая пообещала обязательно прорваться на телевидение и каждый день напоминать учителю о том, что хорошо знает грузинский. Канделаки удалось это сделать. Звезда отметила, что поражения помогли ей в жизни. Нужно уметь достойно проигрывать и делать правильные выводы, чтобы двигаться вперед, заключила Канделаки.

Ранее стало известно, что продюсер попала в санкционный список Европейского союза. Поводом стало «вовлечение в действия и политику России, направленные на подрыв фундаментальных ценностей ЕС и входящих в него стран».

Школы Учителя Телевидение
03 февраля 2025, 16:59
Шаман и Екатерина Мизулина изобразили поцелуй на концерте в московской школе
Соцсети
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Певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй во время концерта в московской школе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Певец приехал в столичную школу номер 1409 и под крики «Горько!» от учеников сделал вид, что поцеловал Мизулину. С другого ракурса видно, что их губы не соприкасались.

В интернете также появилось видео танца музыканта с общественной деятельницей.

К приезду почетных гостей учебное заведение заказало огромный торт, на котором можно увидеть надписи «Shaman», «Екатерина» и «Школа № 1409».

Слухи о романе общественницы и певца ходят давно. Их замечали вместе в супермаркете , где они покупали продукты, и на ужине в одном из столичных ресторанов. В прошлом году 33-летний Дронов развелся с женой, Еленой Мартыновой.

Школы Концерты Shaman Екатерина Мизулина Москва
03 февраля 2025, 12:29
Ким Кардашьян озвучила главный «красный флаг» в отношениях
Global Look Press
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Высокомерие является самой худшей чертой в мужчинах. Об этом в подкасте Эрин и Сары Фостер заявила звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян.

Она рассказала, что не приемлет в мужчинах высокомерие, так как в таких отношениях не будет уважения.

«Мой абсолютный красный флаг - это когда кто-то не относится к другим с уважением. Неважно, кто эти люди, чем они занимаются», - подчеркнула Кардашьян.

Она поделилась, что для нее необходимыми чертами для отношений являются здоровая самооценка и уверенность в себе. Также у партнеров должны совпадать моральные принципы и жизненные ценности. По ее мнению, это сможет стать фундаментом для крепких отношений.

Предпринимательница посоветовала молодым парам прожить вместе некоторое время, прежде чем связывать себя узами брака.

Ранее в Сети появились слухи о расставании бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста с Бьянкой Цензори. После развода рэпер планирует переехать жить в Токио.

США Отношения Актеры Ким Кардашьян
03 февраля 2025, 09:20
У Татьяны Тарасовой обнаружили проблемы с сердцем
Global Look Press
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У заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой появились боли в сердце, из-за которых ей пришлось вызвать себе скорую. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Врачи рекомендовали специалисту лечь в больницу, но та отказалась. По данным канала, ей диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Скорая стабилизировала состояние Тарасовой на месте.

Ранее тренер жестко раскритиковала выступление Вали Карнавал и бронзового призера Олимпиады Никиты Кацалапова на шоу «Ледниковый период». Являвшаяся членом жюри Тарасова сообщила, что если бы судила только фигуриста, то поставила бы на 10 баллов больше. По ее мнению, из-за выступавшей в роли Уэнсдей блогера пара спотыкалась и не смогла добиться хорошего результата.

Из-за критики в свой адрес Карнавал расплакалась. Она призналась, что не сумела после первой неудачи вернуть контроль над ногами после шестичасовых тренировок.

Фигурное катание Татьяна Тарасова

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