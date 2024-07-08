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По его словам, Киркоров не обращался за защитой по поводу иска от Успенской.

«Впрочем, как мне кажется, иск вокруг слова „попрашайка“ обречен на провал в связи с последними новостями», - отметил он.

Добровинский пояснил, что недавно адвокат Успенской Елена Сенина потребовала компенсацию для себя и Успенской.

«О чем лично публично и подтвердила, припертая к стенке собственной записью», - добавил он.

Таким образом Добровинский намекнул на недавний скандал Успенской с журналистами. Певица захотела поучаствовать в шоу блогера Лауры Джугелии. Она дала интервью ведущей, в котором негативно высказалась о коллегах, включая Киркорова.

Джугелия немного подредактировала беседу, вырезала бранные выражения артистки. Успенской не понравились корректировки, она потребовала выпустить интервью в первозданном виде.

В результате шоу решили вовсе не публиковать, что, возможно, еще больше возмутило певицу. За потраченное время Успенская через своего адвоката потребовала от Джугелии миллион рублей.

В конце июня суд зарегистрировал иск Успенской к Киркорову. Адвокат певицы объяснила, что в интервью артиста для шоу «Сплетни-шейкер» содержатся порочащие ее клиентку сведения.