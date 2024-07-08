08 июля 2024, 13:01

«Обречен на провал». Добровинский — о повторном иске Успенской к Киркорову

Global Look Press
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Суд отозвал иск певицы Любови Успенской к Киркорову за то, что тот в интервью назвал ее «попрошайкой». Артистка подала повторный иск, но желаемых результатов она не добьется, заявил 360.ru адвокат исполнителя Александр Добровинский.

По его словам, Киркоров не обращался за защитой по поводу иска от Успенской.

«Впрочем, как мне кажется, иск вокруг слова „попрашайка“ обречен на провал в связи с последними новостями», - отметил он.

Добровинский пояснил, что недавно адвокат Успенской Елена Сенина потребовала компенсацию для себя и Успенской.

«О чем лично публично и подтвердила, припертая к стенке собственной записью», - добавил он.

Таким образом Добровинский намекнул на недавний скандал Успенской с журналистами. Певица захотела поучаствовать в шоу блогера Лауры Джугелии. Она дала интервью ведущей, в котором негативно высказалась о коллегах, включая Киркорова.

Джугелия немного подредактировала беседу, вырезала бранные выражения артистки. Успенской не понравились корректировки, она потребовала выпустить интервью в первозданном виде.

В результате шоу решили вовсе не публиковать, что, возможно, еще больше возмутило певицу. За потраченное время Успенская через своего адвоката потребовала от Джугелии миллион рублей.

В конце июня суд зарегистрировал иск Успенской к Киркорову. Адвокат певицы объяснила, что в интервью артиста для шоу «Сплетни-шейкер» содержатся порочащие ее клиентку сведения.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская Шоу-бизнес
08 июля 2024, 12:35
Блогер Валя Карнавал задолжала почти четверть миллиона рублей налоговой
Global Look Press
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Блогер Валя Карнавал задолжала российской налоговой 241 тысячу рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ФНС отправила блогеру предупреждение и пригрозила заблокировать счета в банке или вовсе не выпустить за границу, если она и дальше будет игнорировать оплату налогов.

Кроме того, как выяснили журналисты, за последние два месяца блогер перевела налоговой более двух миллионов рублей. Еще в начале мая ее долг перед ФНС превышал 2,3 миллиона рублей.

Пиар-менеджер Карнавал в беседе с изданием заверил, что с налогами у звезды проблем нет и задолженностей быть не должно.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек задолжала ФНС 23 миллиона рублей. После ей начислили еще 12 миллионов. Проверка по делу о неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты в отношении нее и ее супруга продолжается.

Налоги Блогеры
08 июля 2024, 12:23
«Таких идиоток не надо». В Сети возмутились после слухов о возвращении Пугачевой в Россию
РИА «Новости»
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В интернете бурно обсуждают слухи о желании певицы Аллы Пугачевой вернуться в Россию. Об этом сообщили журналисты «Аргументов и Фактов».

По данным издания, предположительно, во время одной из своих поездок в Россию Пугачева подняла старые связи, чтобы избавить супруга Максима Галкина* от статуса иноагента. Однако у певицы ничего не получилось.

Журналисты предположили, что Пугачева, если и захочет вернуться в Россию, то без супруга она этого делать не станет. При этом напомнили, что у артистки и комика осталась в стране не проданная недвижимость, которая связывает пару с Родиной.

Некоторые пользователи Сети остро отреагировали на поступок Пугачевой, связанный с попыткой снять с супруга статус иноагента. Они высказались против возвращения певицы.

«Нет уж, пускай в Исраэле обживается, не нужны нам тут такие», «Перекати-поле», «Спасибо, конечно, но нам таких идиоток не надо», - процитировало издание комментаторов.

В мае московский суд оставил Галкина* в статусе иноагента в третий раз. Адвокат юмориста пытался доказать суду, что артист аполитичен, он только пытается «через творчество выражать взгляды».

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Суд Россия Алла Пугачева Максим Галкин Иноагенты Шоу-бизнес
08 июля 2024, 11:45
Пожелала спастись: Кушанашвили рассказал о регулярных звонках Пугачевой
Global Look Press
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Журналист Отар Кушанашвили записал видео из больничной палаты с рассказом о звонках певицы Аллы Пугачевой и других деятелей культуры. Ролик он разместил в Telegram-канале «Какаво?!».

Больной раком шоумен уточнил, что о его здоровье интересуются такие деятели культуры, как Алла Пугачева, продюсер Вячеслав Дусмухаметов и актер Оскар Кучера.

«Я ведь не могу сказать, что мы близкие друзья, товарищи - да. Надеюсь, они находят меня тем, кому можно пожелать спастись», - отметил Кушанашвили.

Он поблагодарил всех за проявленное внимание.

До этого племянница Кушанашвили выразила благодарность всем, кто помог шоумену оплатить его расходы на лечение. Речь идет о певце Валерии Меладзе, исполнителе Николае Баскове, который передал значительную сумму денег и помог найти врачей.

Алла Пугачева Онкология Шоу-бизнес Отар Кушанашвили
08 июля 2024, 11:38
Уедет жить в Лондон: 18-летняя невеста Лепса будет учиться в британском колледже
Global Look Press
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Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, уедет учиться в колледж моды в Лондоне. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, уедет учиться в колледж моды в Лондоне. Об этом сообщила газета « Комсомольская правда ».

По информации издания, стоимость обучения в Лондонском колледже моды составляет 1,7 миллиона рублей в год. Девушка будет изучать дизайн одежды. Она давно увлекается этой темой, поэтому проблем с поступлением не возникло.

Лепс заявил о серьезных отношениях с 18-летней невестой. По его словам, между ними не просто дружба. Киба заявила, что ей не нужны ни слава, ни деньги артиста , так как она выросла в «парниковых» условиях. Девушка ответила завистникам в Сети, что их язвительные комментарии про возраст певца ее нисколько не задевают.

Лондон Мода Отношения Шоу-бизнес Григорий Лепс

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