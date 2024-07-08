08 июля 2024, 15:46

«Образцовый отец». Киркоров высказался о разводе Алсу и Абрамова

Global Look Press
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Супруг певицы Алсу Ян Абрамов хороший семьянин. У него нет на стороне ни внебрачных детей, ни любовниц, об этом заявил журналистам StarHit народный артист России Филипп Киркоров.

«Ян влюбился в Алсу с первого взгляда! И буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни. Он образцовый отец», - отметил он.

По словам Киркорова, он наблюдал за тем, как Абрамов во всем поддерживал жену, включая продюсирование ее выступлений, песен и видеоклипов. Благодаря Абрамову появился безупречный сценический образ Алсу.

«Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует - это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношения не могу и не буду», - уточнил Киркоров.

Он добавил, что семейная жизнь непростая штука, особенно, если речь идет о публичных людях.

На днях Алсу обратилась в Савеловский суд Москвы с иском, чтобы по закону разделить совместно нажитое имущество с Абрамовым. О самом разводе артистка объявила в мае этого года.

Алсу Филипп Киркоров Громкие разводы Шоу-бизнес
08 июля 2024, 16:10
Жену не обманывал. Семенович съехалась с несвободным любовником
Global Look Press
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Певица Анна Семенович около года находится в отношениях с бизнесменом по имени Денис. В беседе с журналистами lady.mail.ru она рассказала, что живет с возлюбленным.

По словам артистки, ее избранник женат, но уже начал бракоразводный процесс. На момент их с Семенович знакомства супруги практически жили раздельно. Однако из-за общего ребенка пара откладывала развод. Когда в жизни Дениса появилась певица, начали решать вопрос с официальным расторжением брака.

Предприниматель признался супруге, что у него есть любимая женщина. Семенович отметила, что Денис жену не обманывал и ничего от нее не скрывал.

«Единственное, она, живя вместе с сыном в Германии, первое время не была в курсе, с кем именно встречается Денис. Узнала она об этом только недавно», - уточнила певица.

Ее возлюбленный тоже с 10 лет проживал в Германии, но сейчас часто бывает в России, так как там у него бизнес. Прилетая в Москву, Денис всегда живет у Семенович.

При этом экс-супруга бизнесмена публично обвинила его в побоях. Артистка назвала ее слова ложью.

Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
08 июля 2024, 13:27
«Небеса решили». Алсу получила неожиданное предсказание
РИА «Новости»
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Певица Алсу попробовала печенье с предсказанием. В социальной сети Instagram* она показала поклонникам фото, на котором держит записку с пророчеством.

«Небеса решили - вам пора быть счастливее», - говорится в тексте.

Пользователи Сети под постом начали активно обсуждать снимок Алсу, призывая ее не расстраиваться из-за разрыва с супругом Яном Абрамовым. Некоторые фанаты указали на юношескую уязвимость артистки, напомнив, что у нее есть все для счастья, включая детей, родителей, деньги и красоту.

Поклонники также пожелали счастья певице и признались ей в любви.

«Алсу, люблю вас с самого детства. Будьте счастливы. Вы источник того самого счастья», «Вы даже не представляете, от кого вы освободили себя. Будьте счастливы, и это будет лучшей местью», - написали фанаты.

Фото с предсказанием с иронией прокомментировала подруга Алсу, супруга Гарика Мартиросяна.

«Алсу, вы едите мучное?» - спросила она.

В конце мая Алсу подала заявление о разводе. Теперь она обратилась в суд с иском о разделе имущества с мужем.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Отношения Громкие разводы Брак Шоу-бизнес
08 июля 2024, 13:01
«Обречен на провал». Добровинский — о повторном иске Успенской к Киркорову
Global Look Press
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Суд отозвал иск певицы Любови Успенской к Киркорову за то, что тот в интервью назвал ее «попрошайкой». Артистка подала повторный иск, но желаемых результатов она не добьется, заявил 360.ru адвокат исполнителя Александр Добровинский.

По его словам, Киркоров не обращался за защитой по поводу иска от Успенской.

«Впрочем, как мне кажется, иск вокруг слова „попрашайка“ обречен на провал в связи с последними новостями», - отметил он.

Добровинский пояснил, что недавно адвокат Успенской Елена Сенина потребовала компенсацию для себя и Успенской.

«О чем лично публично и подтвердила, припертая к стенке собственной записью», - добавил он.

Таким образом Добровинский намекнул на недавний скандал Успенской с журналистами. Певица захотела поучаствовать в шоу блогера Лауры Джугелии. Она дала интервью ведущей, в котором негативно высказалась о коллегах, включая Киркорова.

Джугелия немного подредактировала беседу, вырезала бранные выражения артистки. Успенской не понравились корректировки, она потребовала выпустить интервью в первозданном виде.

В результате шоу решили вовсе не публиковать, что, возможно, еще больше возмутило певицу. За потраченное время Успенская через своего адвоката потребовала от Джугелии миллион рублей.

В конце июня суд зарегистрировал иск Успенской к Киркорову. Адвокат певицы объяснила, что в интервью артиста для шоу «Сплетни-шейкер» содержатся порочащие ее клиентку сведения.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская Шоу-бизнес
08 июля 2024, 12:35
Блогер Валя Карнавал задолжала почти четверть миллиона рублей налоговой
Global Look Press
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Блогер Валя Карнавал задолжала российской налоговой 241 тысячу рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ФНС отправила блогеру предупреждение и пригрозила заблокировать счета в банке или вовсе не выпустить за границу, если она и дальше будет игнорировать оплату налогов.

Кроме того, как выяснили журналисты, за последние два месяца блогер перевела налоговой более двух миллионов рублей. Еще в начале мая ее долг перед ФНС превышал 2,3 миллиона рублей.

Пиар-менеджер Карнавал в беседе с изданием заверил, что с налогами у звезды проблем нет и задолженностей быть не должно.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек задолжала ФНС 23 миллиона рублей. После ей начислили еще 12 миллионов. Проверка по делу о неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты в отношении нее и ее супруга продолжается.

Налоги Блогеры

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