30 июля 2024, 10:53

«Оборванец»: Стаса Михайлова высмеяли за жилет с глубоким декольте

Global Look Press
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Певец Стас Михайлов пришел на международный музыкальный фестиваль Dream Fest в Баку в черном жилете с глубоким декольте. Его образ показал Telegram-канале издания «СтарХит», однако некоторые пользователи высмеяли наряд артиста.

Фестиваль проходил 28 июля. Михайлов появился на красной дорожке в черном атласном жилете с глубоким декольте и брючном костюме с бархатными вставками. На нем также были золотые браслеты, цепочка с кулоном и брошь.

«Он думает что неотразим», «Оборванец», «Обезобразил себя», «Ему надо к своим, на Олимпиаду», «Черти что. Зачем все это напялил на себя? За Филей гонится?» - выразили недоумение комментаторы.

Ранее Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. По его словам, он не будет участвовать там, где задевается религия и звучит мат со сцены.

Мода Стас Михайлов Шоу-бизнес
30 июля 2024, 11:29
Глюкозу захотели положить в рехаб
Global Look Press
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Близкие и команда певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) захотели отправить ее в рехаб. Сама артистка не возражает против этого, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, к певице приставили двух охранников, которые следят за ней. Их заметили на днях в гостинице, когда Глюкоза приехала с выступлением на мероприятии.

Близкие артистки подыскивают клинику как в России, так и за рубежом, в которой она сможет очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов. Одним из вариантов стал центр, в котором проходила лечение от алкоголизма певица МакSим, уточнили журналисты.

Ранее выступление Глюкозы на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вызвало скандал. Зрители пожаловались, что певица вышла на сцену в неадекватном состоянии, не смогла исполнить часть своих песен даже под фонограмму, а также пропела несколько строчек с матом.

Скандалы Концерты Песни Россия Певица Глюкоза
30 июля 2024, 10:35
Галкин спел на украинском языке в Юрмале
Global Look Press
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На фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале юморист Максим Галкин* исполнил песню на украинском языке. О подготовленном шоуменом сюрпризе для зрителей рассказал сайт mk.ru.

Галкин* спел украинскую народную песню «Смерека» и признался, что активно изучает украинский язык. По его словам, он обожает эту песню за ее задор.

Во время исполнения зрители подтанцовывали и подпевали артисту. В конце они оценили сюрприз громкими овациями и цветами.

Также на фестивале украинский артист Андрей Данилко , выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, обратился к жене Галкина*, певице Алле Пугачевой. Он подарил примадонне цветы и пожелал здоровья.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Песни Фестивали Максим Галкин
30 июля 2024, 06:17
Галкин вновь попытался обжаловать иноагентство
РИА «Новости»
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Шоумен Максим Галкин* обжаловал статус иноагента в Верховном суде России после отказа кассации исключить его из специального реестра. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель суда подтвердил, что поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. По его словам, дату заседания пока не назначили.

В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить артиста из реестра иноагентов. Представитель Галкина* Екатерина Зубань заявила, что высказывания подзащитного не являлись политической деятельностью, а сам он не получал денег от Украины и других стран.

Галкина* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Он осудил проведение спецоперации и вместе с семьей перебрался за рубеж. Его супругу певицу Аллу Пугачеву призвали тоже включить в реестр, но Минюст не нашел для этого оснований.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Суд Максим Галкин Иноагенты
30 июля 2024, 02:53
Турецкий актер умер после 10 лет комы из-за падения в сауне
Freepik
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Турецкий актер, драматург и телеведущий Кенан Ишик умер в возрасте 77 лет. Причиной стала смерть мозга после 10 лет комы, сообщило Daily Sabah.

Несчастный случай произошел в марте 2014 года. После тренировки Ишик зашел в сауну и почувствовал себя плохо, а затем упал на пол.

Медики оперативно доставили пострадавшего в госпиталь, где его экстренно прооперировали. Но операция не помогла, актер не пришел в сознание и провел в коме более 10 лет.

Кенан Ишик обрел популярность как ведущий турецкой версии шоу «Кто хочет стать миллионером?». Также он писал пьесы и активно снимался в кино и сериалах.

Турция Актеры

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