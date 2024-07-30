«Оборванец»: Стаса Михайлова высмеяли за жилет с глубоким декольте

Фестиваль проходил 28 июля. Михайлов появился на красной дорожке в черном атласном жилете с глубоким декольте и брючном костюме с бархатными вставками. На нем также были золотые браслеты, цепочка с кулоном и брошь.

«Он думает что неотразим», «Оборванец», «Обезобразил себя», «Ему надо к своим, на Олимпиаду», «Черти что. Зачем все это напялил на себя? За Филей гонится?» - выразили недоумение комментаторы.

Ранее Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. По его словам, он не будет участвовать там, где задевается религия и звучит мат со сцены.