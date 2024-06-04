04 июня 2024, 14:04

Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

РИА «Новости»
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Предложение о введении обязательного дресс-кода для артистов, которое появилось после скандала с костюмом Ольги Бузовой в Уфе, станет символом уважения к культуре и традициям России. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что своими нарядами российские артисты развращают молодежь, которая берет с них пример. Выступление Бузовой общественник сравнил с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Бородин добавил, что певице нужно обратить внимание на костюмы артистов республик Кавказа, чтобы иметь представление о том, в каком виде артист должен выходит на сцену перед публикой.

«Они выходили не голые, а в красивых традиционных нарядах. Никакой пропаганды ЛГБТ* и западной культуры», - подчеркнул собеседник.

Бородин добавил, что искренне не понимает, по какой причине Бузова вышла на сцену в Уфе с обнаженными ягодицами.

«Кого она хотела удивить своей задницей? Детей, несовершеннолетних? Должно быть уважение нашей культуры и традиций. А артисты ловят на этом хайп, чтобы про них писали и говорили. Но прославиться можно и по-другому: выйти на сцену в красивом наряде и выступить. Они давно надели корону, и пора ее с них снимать», - заявил общественник.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что идею о введении дресс-кода полностью поддерживает. Он добавил, что участники культурно-массовых мероприятий должны соответствовать званию артиста России, а не пытаться копировать западных звезд.

Певица Ольга Бузова на выступлении VK Fest 2024 в Уфе вышла на сцену в кожаном купальнике и высоких сапогах. Костюм артистки вызвал массовое возмущение.

Жалобы пользователей социальных сетей начали изучать следователи.

Сама певица заявила, что выступает на VK Fest семь лет и всегда появлялась перед публикой в ярких образах. Она добавила, что мероприятие имело возрастных ограничений, поэтому обвинения в том, что там находились несовершеннолетние, не имеет оснований. При этом Бузова принесла извинения всем , кого оскорбил ее наряд.

Скандал вокруг Бузовой дошел до Госдумы. Член комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Ирина Филатова заявила, что направила в министерство культуры предложение о введении обязательных требований к внешнему виду артистов. Депутат подчеркнула, что для звезд отечественного шоу-бизнеса появление на сцене в голом виде стало нормой и это нужно прекратить.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Ольга Бузова Дети Скандалы Депутаты Россия Шоу-бизнес
04 июня 2024, 12:58
Песню Пугачевой предложили проверить с точки зрения закона
Global Look Press
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Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», перевыпущенную артисткой спустя 12 лет, предложили рассмотреть с точки зрения закона. С такой инициативой в беседе с изданием «Лента.ру» выступил депутат Госдумы Александр Шолохов.

Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», перевыпущенную артисткой спустя 12 лет, предложили рассмотреть с точки зрения закона. С такой инициативой в беседе с изданием « Лента.ру » выступил депутат Госдумы Александр Шолохов.

«В любых текстах есть пределы допустимого, которые законодательно прописаны, независимо от того, искусство это или журналистика», - отметил политик.

По его словам, проверить песню Примадонны на предмет клеветы, призывов к экстремизму или разделу государства будет не лишним.

Пугачева опубликовала свой старый хит 31 мая на своем YouTube-канале. В песне она предостерегает дочь, что, ослушавшись мать, она потеряет последнее.

Слушатели предположили, что таким образом Пугачева обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте, которой советует «не высовываться», но некоторые поклонники увидели в тексте политический контекст.

Законы Песни Депутаты Россия Алла Пугачева Шоу-бизнес
04 июня 2024, 12:23
Леди Гагу заподозрили в беременности
Global Look Press
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Папарацци сняли певицу Леди Гагу на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке с округлившимся животом. Фотографии опубликовало издание The Sun.

Леди Гага появилась на торжественном мероприятии в черном мини, которое обтягивало большой живот. Журналисты предположили, что 38-летняя артистка ждет первенца.

Звезда пришла вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. На ее пальце удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

В последние месяцы певица практически не появлялась на публике. По словам артистки, она полностью сосредоточилась на работе над новым альбомом.

Ранее певица Sia родила первенца в 48 лет. Пол и имя ребенка пока держатся в секрете.

Беременность Музыка Шоу-бизнес
04 июня 2024, 11:58
«Предала страну». Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии
Global Look Press
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Певец Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии из-за того, что артистка отказалась брать его на «Фабрику звезд». Своими воспоминаниями исполнитель поделился на YouTube-канале блогера Данилы Доэрти.

«Ее, видите ли, моя фамилия не устроила. Я на всю жизнь это запомнил. Она и Шамана не взяла», - рассказал певец.

Шаляпин назвал поведение Примадонны лицемерным, так как, по его словам, она считала самой талантливой артисткой свою дочь Кристину Орбакайте.

«Она уехала, потому что она предатель. <…> Вопрос не в том, что она кланы устроила и всем надоела, а в том, что она предала страну. Это другое дело. Мы что, должны ее хвалить за это?», - возмутился артист.

Тем не менее Шаляпин отметил, что с уважением относился к Пугачевой до тех пор, пока она не уехала из России после начала СВО.

Ранее исполнитель назвал самых богатых певиц в России. По его мнению, больше всего на эстраде зарабатывают артисты-народники, такие как Надежда Бабкина и Надежда Кадышева.

Россия Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
04 июня 2024, 10:25
«Они не афишируют». Прохор Шаляпин назвал самых богатых певиц в России
Global Look Press
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Певец Прохор Шаляпин назвал самыми богатыми певицами на российской эстраде артисток, которые занимаются народной музыкой. В беседе с Teleprogramma.pro он привел в пример Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину.

«У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», - заявил Шаляпин.

По его словам, даже если артисты берутся за народную музыку, исходя из конъюнктуры, это все равно правильно. Такое творчество ближе к народу, заверил он. Шаляпин также дал напутствие начинающим музыкантам.

«Пусть молодежь занимается народным творчеством и тоже будет обеспечена и богата. Народная музыка добрая. В любом ресторане, баре и караоке люди поют народные песни. Ни одно застолье в России не обходится без народной песни, это объединяющее творчество», - отметил он.

Певец добавил, что сейчас наблюдается острая нехватка народного репертуара.

«Это самое лучшее направление. Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», - заключил он.

Ранее Шаляпин заявил, что вряд ли решится еще раз жениться. По его мнению, институт брака давно себя изжил.

Молодежь Песни Россия Музыка Надежда Бабкина Шоу-бизнес

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