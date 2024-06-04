Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

Он подчеркнул, что своими нарядами российские артисты развращают молодежь, которая берет с них пример. Выступление Бузовой общественник сравнил с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Бородин добавил, что певице нужно обратить внимание на костюмы артистов республик Кавказа, чтобы иметь представление о том, в каком виде артист должен выходит на сцену перед публикой.

«Они выходили не голые, а в красивых традиционных нарядах. Никакой пропаганды ЛГБТ* и западной культуры», - подчеркнул собеседник.

Бородин добавил, что искренне не понимает, по какой причине Бузова вышла на сцену в Уфе с обнаженными ягодицами.

«Кого она хотела удивить своей задницей? Детей, несовершеннолетних? Должно быть уважение нашей культуры и традиций. А артисты ловят на этом хайп, чтобы про них писали и говорили. Но прославиться можно и по-другому: выйти на сцену в красивом наряде и выступить. Они давно надели корону, и пора ее с них снимать», - заявил общественник.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что идею о введении дресс-кода полностью поддерживает. Он добавил, что участники культурно-массовых мероприятий должны соответствовать званию артиста России, а не пытаться копировать западных звезд.

Певица Ольга Бузова на выступлении VK Fest 2024 в Уфе вышла на сцену в кожаном купальнике и высоких сапогах. Костюм артистки вызвал массовое возмущение.

Жалобы пользователей социальных сетей начали изучать следователи.

Сама певица заявила, что выступает на VK Fest семь лет и всегда появлялась перед публикой в ярких образах. Она добавила, что мероприятие имело возрастных ограничений, поэтому обвинения в том, что там находились несовершеннолетние, не имеет оснований. При этом Бузова принесла извинения всем , кого оскорбил ее наряд.

Скандал вокруг Бузовой дошел до Госдумы. Член комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Ирина Филатова заявила, что направила в министерство культуры предложение о введении обязательных требований к внешнему виду артистов. Депутат подчеркнула, что для звезд отечественного шоу-бизнеса появление на сцене в голом виде стало нормой и это нужно прекратить.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.