22 апреля 2024, 01:56

«Обидно». Киркоров заговорил об отрекшихся от России звездах

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров выразил свое мнение о звездах, покинувших Россию. Поговорить на эту тему артист решил в эфире телеканала НТВ.

Вокалист вспомнил некоторых коллег по цеху, с которым раньше он был в дружеских отношениях, а теперь эти знаменитости уехали из РФ. Заговорил Киркоров и об Андрее Данилко, больше известного под псевдонимом Верка Сердючка. По словам вокалиста, у него осталось много теплых воспоминаний о звезде. Также Киркоров вспомнил исполнительницу Ирину Билык.

«Обидно терять друзей. Столько было хорошего с Данилко, Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что. Они все прекрасно существовали здесь, пели, когда я ездил в Крым», - заявил Киркоров.

Ранее музыкант и продюсер Юрий Бардаш возмутился восстановлению репутации Киркорова. По его словам, российскому шоу-бизнесу нужен новый культурный символ.

Филипп Киркоров Крым Отношения Россия Верка Сердючка Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 02:09
«Рогоносец уже четыре года». Киркоров рассказал, как разрушился брак Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал, как закончились его романтические отношения с коллегой по цеху Аллой Пугачевой. О своих брачных невзгодах артист рассказал в программе «Новые русские сенсации».

«Начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», - признался поп-король.

Он отметил, что не злится на бывшую возлюбленную, потому что она все равно нашла свою вторую половинку.

Пугачева с Киркоровым прожили в браке 10 лет, но в 2005 году пара развелась. Сейчас звезда замужем за комиком Максимом Галкиным*. Супруги покинули Россию после событий в феврале 2022 года.

При этом сама Алла Борисовна может прибыть на родину в этом году. Как заметила астролог Екатерина Тубис, у звезды есть проблемы со здоровьем. Певица доверяет некоторым российским врачам, поэтому уже летом может приехать поправлять здоровье в родных стенах.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Филипп Киркоров Россия Алла Пугачева Брак
21 апреля 2024, 23:39
Певец KODA умер на 46-м году жизни
Pxhere
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На 46-м году жизни скончался музыкант, мультииинструменталист, автор песен KODA (настоящее имя — Августин Кофи Овусу Дуа Анто). Об этом сообщила «Российская газета».

Причиной смерти певца из Ганы стало непродолжительное заболевание. Речь идет о проблемах с почками.

KODA родился в 1978 году, а свою карьеру начал в 2010-м. Он работал в составе KNUST’s Simply Jazz Crew, God’s Instruments и был фронтменом Da Project. Музыкант записал восемь альбомов, два из них - джазовые.

Накануне стало известно о смерти заслуженного артиста Азербайджана, актера театра и кино Юрия Омельченко. Он ушел из жизни в 48 лет. Причина смерти артиста не уточнялась.

Ранее сообщалось, что в 61 год скончался актер Петр Никитин. Он сыграл во множестве российских и украинских кинолент, таких как «Матч», «Слуга народа», «Шулер» и другие.

На 46-м году жизни скончался музыкант, мультииинструменталист, автор песен KODA (настоящее имя - Августин Кофи Овусу Дуа Анто). Об этом сообщила «Российская газета».

Песни Музыка
21 апреля 2024, 23:21
В первом полуфинале «Маски» раскрыли, кто выступал в костюме Щенка
РИА «Новости»
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В новом выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ раскрыли личность Щенка. Под костюмом скрывался музыкант Денис Клявер, при этом жюри почти единогласно решили что это певец Жан Милимеров.

В этот раз кандидатами на выбывание стали три участника - Кот, Щенок и Змей Горыныч. Зрители смогли спасти змея своим голосованием, судьи предпочли оставить кота. В итоге они прошли в полуфинал программы.

Гостью в выпуске стала Тыква. Под ней была певица Ева Польна, она спела композицию «А он мне нравится».

Приглашенным членом жюри в очередной серии шоу стал полуфиналист второго сезона «Маски» солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Он был на программе под маской Носорога.

Ранее стало известно, что в шоу «Маска» появится оперный певец Эльчин Азизов. Он займет место члена жюри. Также в состав судей вошли шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко, вокалисты Валерия и Филипп Киркоров.

Музыка Телевидение
21 апреля 2024, 22:59
Юлии Самойловой испортили лекарство за 800 тысяч в отеле в Геленджике
РИА «Новости»
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Певице Юлии Самойловой испортили препарат стоимостью почти 800 тысяч рублей в гостинице «Метрополь» в Геленджике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам артистки, в жуткой оплошности виноваты сотрудники отеля. Она использует лекарство под название «Эврисди» (действующее вещество Рисдиплам) для лечения своей редкой болезни - спинальная мышечная атрофия. Препарат стоит 795 тысяч рублей.

На днях артистка приехала в Краснодарский край для выступления перед детьми. Она остановилась в «Метрополе» и попросила сотрудников отеля положить лекарство в холодильник при температуре 2–8 градусов.

Однако работники халатно отнеслись к ее просьбе и просто заморозили препарат. Из-за этого он стал непригоден к применению.

Сами сотрудники отеля заявили, что такого лекарства нет в Геленджике, поэтому они не знали как с ним обращаться. При этом проигнорировали факт того, что Самойлова дала инструкцию по хранению препарата.

Ранее постоялица истринского отеля рассказала «360», что в столовой ей подали несвежий оливье. При этом посетители продолжают есть некачественный салат.

Лекарства Отели Музыка

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