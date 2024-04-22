«Обидно». Киркоров заговорил об отрекшихся от России звездах

Вокалист вспомнил некоторых коллег по цеху, с которым раньше он был в дружеских отношениях, а теперь эти знаменитости уехали из РФ. Заговорил Киркоров и об Андрее Данилко, больше известного под псевдонимом Верка Сердючка. По словам вокалиста, у него осталось много теплых воспоминаний о звезде. Также Киркоров вспомнил исполнительницу Ирину Билык.

«Обидно терять друзей. Столько было хорошего с Данилко, Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что. Они все прекрасно существовали здесь, пели, когда я ездил в Крым», - заявил Киркоров.

Ранее музыкант и продюсер Юрий Бардаш возмутился восстановлению репутации Киркорова. По его словам, российскому шоу-бизнесу нужен новый культурный символ.