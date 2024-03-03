«Обещала придушить». Инстасамка поскандалила с Гагариной на шоу «Голос»

Почти все члены жюри сразу же узнали Инстасамку и ее хит «За деньги - да». В итоге к ней повернулись все, кроме Антона Беляева. После этого эпатажная певица обратилась к Гагариной.

«Меня зовут Дарья, псевдоним Инстасамка. А ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», - сказала певица.

В ответ Гагарина спросила у своей коллеги, есть ли у нее достойные треки.

«Как маме, мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями», - отметила она.

Инстасамка стала оправдываться, что услышала родителей и «все исправила». В конце разговора исполнительницы мирно обнялись.

Певец Владимир Пресняков в очередном выпуске 12-го сезона шоу «Голос» подшутил над Zivert и Полиной Гагариной. Поводом для этого стала реакция одной из участниц проекта после того, как она прошла слепые прослушивания.