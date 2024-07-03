03 июля 2024, 14:55

«Оберегает Дженнифер». Брак Лопес и Аффлека распался еще в марте

Global Look Press
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Брак актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес мог распасться еще несколько месяцев назад. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Аффлек «очень оберегает Дженнифер», несмотря на то что пара не виделась с марта. Актер оберегает право бывшей супруги на личную жизнь и потому не рассказывает об этом.

В мае супруг не появился вместе с Лопес на красной дорожке на балу Met Gala. Кроме того, тогда инсайдеры утверждали, что Аффлек хотел объявить о расторжении брака, но не стал этого делать.

Ранее стало известно, что актер перевез вещи из особняка Лопес в съемное жилье. Вопросами переезда он занимался, когда артистка отдыхала в Италии.

Семья Громкие разводы Брак Актеры Дженнифер Лопес
03 июля 2024, 13:34
«Не могу представить». Семенович — об обвинениях супруги женатого бойфренда в побоях
РИА «Новости»
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Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию «Комсомольская правда», что была в шоке от такого заявления.

«Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный», - сказала Семенович.

Она предложила порассуждать, зачем женщине 15 лет жить с мужчиной, который ее якобы бьет. Кроме того, певица напомнила, что в Германии жесткие законы по поводу домашнего насилия.

«Он очень крупный мужчина, в прошлом спортсмен. Как вы себе представляете, что такой сильный человек поднимет руку на женщину? Это просто невозможно», - заключила Семенович.

Ее возлюбленный добавил, что его жена очень эмоциональный человек, который может вспылить и наговорить лишнего. Он предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие супруги, поэтому она высказалась так резко.

По словам Семенович, ее новый бойфренд уже начал бракоразводный процесс, который в Европе занимает очень много времени. На момент их знакомства мужчину с супругой связывали только юридические отношения.

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию « Комсомольская правда », что была в шоке от такого заявления.

Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
03 июля 2024, 13:08
«Беспокойный, плохо спит». Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена
Global Look Press
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Друг и коллега журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов поделился подробностями лечения шоумена. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

«У Отара все по-прежнему, ничего нового не происходит. Он приходит в себя. Сейчас ему делают капельницы и снотворное, потому что он беспокойный и ночами плохо спит», - поделился Полупанов.

По его словам, Кушанашвили скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

«Он набирается сил для того, чтобы пройти дальнейшее обследование и операцию», - уточнил Полупанов.

Шоумена положили в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Врачи экстренно сделали ему операцию. За несколько дней до этого Кушанашвили жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Вчера журналист вышел на связь из больницы и рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу. При этом он сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду.

Красногорск Больницы Болезни Врачи Футбол Онкология Отар Кушанашвили
03 июля 2024, 11:22
Решетова подала в суд на психолога за слова об эскорте и проституции
РИА «Новости»
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Модель Анастасия Решетова, попавшая в скандал из-за развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, подала в суд на психолога Веронику Степанову из-за клеветы. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на источник.

По информации СМИ, Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила девушку в занятии проституцией и эскорте.

«Как показывает практика, проституция и серьезные отношения - вещи трудно совместимые. Поэтому я по национальному признаку на стороне Алсу», - написала психолог.

В ответ модель подала заявление о клевете в Главное управление МВД по Москве, чтобы решить все вопросы в правовом поле.

«Опубликованные Степановой В. Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство», - цитирует заявление Решетовой Super.

Ранее модель снялась в белом платье и опубликовала фотографии в своем блоге. Пользователи Сети увидели в этом намек на скорую свадьбу.

Алсу Модели Суд Скандалы Отношения Громкие разводы
03 июля 2024, 08:53
Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун
Global Look Press
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Американский сценарист и режиссер Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. О смерти лауреата премии «Оскар» сообщило Variety.

По информации издания, Таун ушел из жизни 1 июля. Подробностей журналисты не привели.

Среди работ Тауна - сценарии к фильму «Китайский квартал», а также к двум первым частям серии фильмов «Миссия невыполнима».

В 1970-х он вошел в список лучших сценаристов Голливуда, обретя широкую известность. На 47-й церемонии вручения премии «Оскар» Таун получил награду за лучший оригинальный сценарий для «Китайского квартала». К слову, в общей сложности у культового неонуара было 11 номинаций на эту премию.

В качестве сценариста он работал над несколькими десятками кинокартин, а также снял четыре своих фильма - Личный рекорд, «Пьяный рассвет», «Без предела» и «Спроси у пыли».

В списке лучших сценаристов за всю историю кинематографа по версии Vulture Таун занял третье место.

США Кино

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