Нюша раскрыла рецепт выхода из созависимых отношений

«Я перемещала свое внимание максимально на себя, в свою жизнь. Потому что созависимые отношения это те, в которых человек полностью живет жизнью другого, залипает в него, интересуется только тем, чем он интересуется. По сути, он теряет себя», - сказала она.

Нюша добавила, что в этой ситуации важно вспомнить, какой ты и чего хочешь.

«Просто вспомнить, какая жизнь была без этого человека, чем занимаешься, куда ходишь, как выглядишь, что тебе нравится и так далее», - добавила певица.

При этом сама знаменитость не уточнила, о ком конкретно идет речь. В 2024 году она развелась с бизнесменом Игорем Сивовым спустя семь лет совместной жизни.