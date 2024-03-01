Нюша появилась на вечеринке без обручального кольца

Тогда фанаты отметили, что певица внезапно сменила имидж и отпраздновала Новый год без своего супруга. Подозрения поклонников окрепли, когда они не заметили на фотографиях артистки обручального кольца.

Директор исполнительницы поспешил заверить, что для беспокойства нет оснований, а вскоре и сама Нюша опровергла слухи, поделившись совместным снимком с супругом.

Однако на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» Нюша снова появилась без обручального кольца. Теперь отсутствие кольца артистка и ее менеджер комментировать отказались.

По данным Super, в СМИ появилось фото мужа певицы в объятиях другой женщины. Ранее Нюша упоминала, что муж был неверен и во время ее беременности. Она также призналась, что не планировала второго ребенка.