20 ноября 2023, 06:10

«Нужно стиснуть зубы». Фаворит Пугачевой рассказал о причинах отъезда звезды

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева могла решиться на отъезд из России из-за своего мужа. Об этом и в беседе с сайтом aif.ru заявил ее фаворит, вокалист и композитор Сергей Савин.

По его мнению, звезда часто прислушивается в своему супругу юмористу Максиму Галкину*, поэтому он сыграл не последнюю роль в их отъезде.

«В одном из интервью актера Сергея Бодрова я услышал фразу, которую всегда применяю к себе: когда твоя страна в беде, <…> когда твоя страна находится тяжелом положении, нужно стиснуть зубы и дождаться, когда все будет хорошо», - ответил Савин на вопрос про свое отношение к отъезду артистки из России.

Также вокалист отметил, что Пугачева, делая негативные высказывания в сторону жителей РФ, не хотела обижать всех россиян. Артистка имела в виду «конкретных персон». Ранее стало известно, что Пугачева может выступить на корпоративе в России за 46 миллионов рублей. Однако концерт должен быть тайным.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Алла Пугачева Максим Галкин
20 ноября 2023, 04:14
Режиссер Алексей Учитель влюбился в ученицу, которая младше его на 46 лет
Википедия
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Режиссер Алексей Учитель привел на кинопремьеру в Москве 26-летнюю Софью Меледину, которая, предположительно, является его новой возлюбленной. По данным издания «7 дней», два года девушка родила ему ребенка.

В материале сказано, что постановщик завел роман со своей ученицей Софьей Мелединой, которая младше Учителя на 46 лет. Недавно влюбленные пришли на премьеру фильма «Нина». Они сторонились журналистов и старались не привлекать внимания.

По неуточненным данным, женщина родила ему дочь, имя девочки пока не раскрыли. Поклонники решили, что режиссер помогает Мелединой с карьерой. Он продвигает ее в проектах и был продюсером ее первой работы в кино.

«Благодаря поддержке Учителя Меледина выпустила дебютный полнометражный фильм „Миттельмарш“. Алексей Ефимович официально выступил продюсером мелодрамы, то есть достал на съемки деньги», - сообщил собеседник издания.

Ранее бывшая жена 49-летнего Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева рассказала, как отнеслась к свадьбе экс-супруга с 28-летней актрисой Лизой Арзамасовой. Она отметила, что новости об их браке восприняла спокойно.

Режиссер Алексей Учитель привел на кинопремьеру в Москве 26-летнюю Софью Меледину, которая, предположительно, является его новой возлюбленной. По данным издания «7 дней» , два года девушка родила ему ребенка.

Дети Отношения Режиссер
20 ноября 2023, 03:07
Стало известно, за какую сумму Пугачева выступит на корпоративе в Москве
РИА «Новости»
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Стоимость новогоднего корпоратива в Москве с участием покинувшей Россию певицей Аллой Пугачевой может составить до 46 миллионов рублей, что на 13,8 миллиона больше, чем раньше. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

В материале сказано, что артистка может выступить для поклонников тайно. Также известны расценки других знаменитостей. Например, Валерий Меладзе спел бы на мероприятии в Москве за 12 миллионов рублей, а его жена и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева потребует 2,5 миллиона.

Ранее музыкальный критик Александр Волков заявил, что Пугачева сможет вернуться на российское телевидение , но для этого нужна «серьезная подготовка» и изменение ее политической позиции. При этом он призвал отстраниться от слухов, гуляющих вокруг звезды.

До этого Пугачева вышла на связь с поклонниками и заявила, что о ней еще услышат. Она также обратилась к своим злопыхателям, назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

Музыка Алла Пугачева Деньги
19 ноября 2023, 22:56
«Трепетная женщина». Экс-гитарист Аллы Пугачевой объяснил ее появление в монастыре на Кипре
Википедия
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Бывший гитарист Аллы Пугачевой и ее друг Александр Левшин раскрыл причину появления певицы в монастыре на Кипре. Его слова привело mk.ru.

Музыкант рассказал, что артистка часто ходит в церкви и ставит там свечи. Он вспомнил их совместную поездку к Гробу Господня. Тогда Пугачева посещала все службы.

«Она в душе - очень трепетная женщина по поводу духовной линии», - отметил Левшин.

Гитарист подчеркнул, что артистка всегда ценила свободу и поступала так, как считает нужным. В настоящее время она выбрала для себя жизнь на пенсии.

Несколько дней назад Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Она выходила оттуда в компании сына и некой женщины. Сначала певица обменялась парой слов со спутницей, а затем переключила внимание на ребенка.

Ранее певица раскритиковала россиян , которые следят за ее жизнью. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи.

Кипр Музыка Алла Пугачева
19 ноября 2023, 22:49
«Чистосердечно помогала». Фаворит Пугачевой назвал главное качество певицы
РИА «Новости»
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Певец, композитор, фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин назвал артистку чистосердечным человеком. Его слова привел сайт aif.ru.

В 2011 году Савин стал победителем шоу «Фактор А», где Пугачева была председателем жюри. Между музыкантом и певицей завязались отношения.

«Алла Борисовна чистосердечно помогала мне. Как и другим молодым исполнителям в ее жизни», - поделился Савин.

Самоназванный фаворит также прокомментировал слова бывшего гитариста Пугачевой, который объяснил появление артистки в храме на Кипре. Тот заявил, что певица регулярно ходит в церковь. Савин в свою очередь отметил, что он «такого за ней особо не замечал».

Ранее артистку заметили у Киккского монастыря на Кипре в компании женщины и сына. Певица была одета в черное платье, шляпу и очки. Артистка обменялась парой слов со своей спутницей, а затем переключила внимание на мальчика.

Музыка Алла Пугачева

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