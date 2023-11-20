«Нужно стиснуть зубы». Фаворит Пугачевой рассказал о причинах отъезда звезды

По его мнению, звезда часто прислушивается в своему супругу юмористу Максиму Галкину*, поэтому он сыграл не последнюю роль в их отъезде.

«В одном из интервью актера Сергея Бодрова я услышал фразу, которую всегда применяю к себе: когда твоя страна в беде, <…> когда твоя страна находится тяжелом положении, нужно стиснуть зубы и дождаться, когда все будет хорошо», - ответил Савин на вопрос про свое отношение к отъезду артистки из России.

Также вокалист отметил, что Пугачева, делая негативные высказывания в сторону жителей РФ, не хотела обижать всех россиян. Артистка имела в виду «конкретных персон». Ранее стало известно, что Пугачева может выступить на корпоративе в России за 46 миллионов рублей. Однако концерт должен быть тайным.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.