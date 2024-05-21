21 мая 2024, 13:16

«Нужно принимать себя». Поклонская призналась, что не ходила в спортзал

РИА «Новости»
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Ради уверенности в себе и точеной фигуры нужно много трудиться. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская дала 360.ru первое за два года большое интервью и раскрыла секрет миловидной внешности.

На вопрос о том, как найти себя, она посоветовала постоянно заниматься саморазвитием и не подстраиваться под чужие требования. Поклонская заявила, что каждая женщина привлекательна и уникальна, имеет свою загадку и силу притяжения.

«Наверное, прежде всего нужно принимать себя такой, какая ты есть, не подстраиваясь в угоду кому-то. Да, можно себя как-то корректировать, как-то, конечно же, менять, развиваться, меняться, но принимать себя такую, какая вы есть, и дальше развивать», - заявила она.

Возражение о том, что стройной женщине легко рассуждать о принятии, Поклонская отвергла. Она заявила, что такая внешность не досталась ей сама собой. Не имея возможности ходить в спортзал, собеседница 360.ru занималась дома.

«А для этого надо работать, трудиться, заниматься собой, не лениться. Нет возможности в спортзал ходить? Я, например, не хожу. <…> Интернет открываешь и делаешь гимнастику. Но чем-то заниматься. Читать книги, хорошие эмоции притягивать к себе», - сказала она.

В 2014 году Поклонская, будучи прокурором Крыма, стала героиней мемов , ее прозвали «няш-мяш». Женщина признавалась журналистам, что сначала обижалась на шутку, но потом приняла ее.

Спортсмены Интервью Наталья Поклонская Интервью Натальи Поклонской
21 мая 2024, 13:05
Анна Плетнева чуть не умерла на сцене из-за конфетти
РИА «Новости»
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Певица Анна Плетнева едва не умерла на сцене из-за конфетти во время корпоративного концерта в Москве. Она рассказала об этом подписчикам в социальных сетях.

Несколько лет назад звезда едва не задохнулась в ванне с пенопластом во время съемок клипа на песню «Преступление и наказание». Один из кусочков материала попал Плетневой в горло и вызвал спазм.

По словам солистки группы «Винтаж», крупные конфетти в виде сердец запустили в самом начале выступления. Когда певица сделала вдох, одна из фольгированных фигурок залетела ей прямо в дыхательные пути.

«Я подумала: „ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и карьера“», - поделилась артистка.

Ей удалось довести концерт до конца. Сразу после шоу певица вызвала скорую. Ее отвезли в больницу. Там медики извлекли из горла артистки крупное красное сердечко.

«Вот такая штуковина была у меня в горле», - показала певица.

Больницы Концерты Музыка Москва Шоу-бизнес
21 мая 2024, 10:51
«Психанули не по-детски». Снятая с эфира Наташа Королева впервые выступила после скандала
РИА «Новости»
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Снятая с эфира певица Наташа Королева дала концерт в Пятигорске впервые после скандала. Заведенная публика встретила артистку овациями.

Королева, как сообщил «Московский комсомолец» , вышла на сцену в облегающем платье и с желтым чемоданчиком и исполнила свои главные хиты. Зрители тепло приняли певицу. Билеты на концерт разлетелись очень быстро.

«Те, у кого душа просит, могут и танцевать. Мне сказали, что сегодня нам можно все!» - заявила со сцены артистка.

Она отметила, что очень довольна концертным залом и сравнила его с Кремлевским дворцом.

«Именно любовь моих зрителей помогает мне не опускать руки и с гордо поднятой головой проходить все, порой очень непростые, моменты в жизни. Сегодня мы психанули не по-детски, и я очень этому рада», - рассказала звезда Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении. Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта уже второй год подряд. На каникулах артистку сопровождает супруг - танцор Тарзан.

Концерты Музыка Пятигорск Шоу-бизнес
21 мая 2024, 04:06
Урганту и Познеру предложили работу в Европе
РИА «Новости»
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Ведущие Первого канала Иван Ургант и Владимир Познер, которые уже два года сидят без эфиров, решили уехать из России. Им предложили заработать на гастролях в Европе.

Телеведущие отправятся в тур через неделю, сообщило издание «7дней».

С программой «Путешествия Познера и Урганта» они посетят нидерландские, швейцарские и немецкие города, причем самые дешевые билеты на концерт обойдутся желающим в 49 евро, а самые дорогие - в 249.

«Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов», - пообещали организаторы.

Последние отметили, что в проекте сочетаются разные жанры, начиная от познавательных бесед и заканчивая «искрометным интеллектуальным стенд-апом».

Издание отметило, что билеты на их выступления в Цюрихе и Амстердаме «смели» уже в первые часы после начала продаж. Чуть более низкий спрос в Берлине и Франкфурте-на-Майне.

Ранее Ургант уезжал в Грузию , чтобы провести там майские праздники. Он отправился в путешествие после скандала, разгоревшегося вокруг юбилейного концерта Булата Окуджавы, где планировалось, что он споет песню «Нам нужна одна победа». В последний момент его выступление отменили.

Европа Иван Ургант Владимир Познер
21 мая 2024, 02:39
Невестка Орбакайте зажгла на концерте Меладзе в Лос-Анджелесе
РИА «Новости»
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Невестка певицы Кристины Орбакайте Алена Краснова появилась на концерте Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе. Супруга Никиты Преснякова поделилась с подписчиками эмоциями после шоу, а также видео и фото.

Невеста Орбакайте посетила выступление Меладзе вместе с мужем, сообщил журнал The Voice.

Краснова подпевала артисту, танцевала с подругами и подпевала почти каждой песне. Она даже смогла сфотографироваться вместе с певцом на память.

После концерта супруга Преснякова отправилась вместе с ним в бар, где они продолжили веселиться.

Краснова также призналась, что больше всего ей нравится трек Меладзе «Я не могу без тебя».

Ранее Орбакайте решила поддержать сына , билеты на концерты которого неохотно раскупают. Мать Преснякова призвала поклонников на помощь, рассказав о скидках на билеты на его предстоящие выступления.

О том, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена , ранее заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, с тем материалом, который он сейчас делает, популярным в США он не станет.

Концерты Россия Музыка Валерий Меладзе

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