«Нужно принимать себя». Поклонская призналась, что не ходила в спортзал

На вопрос о том, как найти себя, она посоветовала постоянно заниматься саморазвитием и не подстраиваться под чужие требования. Поклонская заявила, что каждая женщина привлекательна и уникальна, имеет свою загадку и силу притяжения.

«Наверное, прежде всего нужно принимать себя такой, какая ты есть, не подстраиваясь в угоду кому-то. Да, можно себя как-то корректировать, как-то, конечно же, менять, развиваться, меняться, но принимать себя такую, какая вы есть, и дальше развивать», - заявила она.

Возражение о том, что стройной женщине легко рассуждать о принятии, Поклонская отвергла. Она заявила, что такая внешность не досталась ей сама собой. Не имея возможности ходить в спортзал, собеседница 360.ru занималась дома.

«А для этого надо работать, трудиться, заниматься собой, не лениться. Нет возможности в спортзал ходить? Я, например, не хожу. <…> Интернет открываешь и делаешь гимнастику. Но чем-то заниматься. Читать книги, хорошие эмоции притягивать к себе», - сказала она.

В 2014 году Поклонская, будучи прокурором Крыма, стала героиней мемов , ее прозвали «няш-мяш». Женщина признавалась журналистам, что сначала обижалась на шутку, но потом приняла ее.