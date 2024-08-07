«Нужно читать между строк». Продюсер — об истинном отношении Пугачевой к России
Бывший продюсер певицы Аллы Пугачевой Александр Запорожец заступился за артистку. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» он заявил, что примадонна всегда тепло отзывалась о своей Родине.
«Она всегда относилась хорошо к России. То, что тиражируют в интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк… Это ее судьба, ее жизнь», - отметил он.
По словам продюсера, примадонна должна обязательно навсегда вернуться в Россию, но о конкретных сроках он пока ничего сказать не может.
Запорожец пояснил, что необходимо время, чтобы осмыслить происходящее. Никто не знает подробности жизни Пугачевой.
«У Аллы Борисовны есть младшие дети, которые требуют к себе внимания, вложения временного. Сейчас все остальное вторично: мир подождет», - сказал он.
На днях в СМИ появилась информация о том, что Пугачева до конца года выступит в России. Однако сама певица посмеялась над этими слухами.