«Она всегда относилась хорошо к России. То, что тиражируют в интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк… Это ее судьба, ее жизнь», - отметил он.

По словам продюсера, примадонна должна обязательно навсегда вернуться в Россию, но о конкретных сроках он пока ничего сказать не может.

Запорожец пояснил, что необходимо время, чтобы осмыслить происходящее. Никто не знает подробности жизни Пугачевой.

«У Аллы Борисовны есть младшие дети, которые требуют к себе внимания, вложения временного. Сейчас все остальное вторично: мир подождет», - сказал он.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Пугачева до конца года выступит в России. Однако сама певица посмеялась над этими слухами.