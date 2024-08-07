07 августа 2024, 11:27

«Нужно читать между строк». Продюсер — об истинном отношении Пугачевой к России

РИА «Новости»
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Бывший продюсер певицы Аллы Пугачевой Александр Запорожец заступился за артистку. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» он заявил, что примадонна всегда тепло отзывалась о своей Родине.

«Она всегда относилась хорошо к России. То, что тиражируют в интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк… Это ее судьба, ее жизнь», - отметил он.

По словам продюсера, примадонна должна обязательно навсегда вернуться в Россию, но о конкретных сроках он пока ничего сказать не может.

Запорожец пояснил, что необходимо время, чтобы осмыслить происходящее. Никто не знает подробности жизни Пугачевой.

«У Аллы Борисовны есть младшие дети, которые требуют к себе внимания, вложения временного. Сейчас все остальное вторично: мир подождет», - сказал он.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Пугачева до конца года выступит в России. Однако сама певица посмеялась над этими слухами.

Концерты Россия Алла Пугачева Шоу-бизнес
07 августа 2024, 11:13
Появилось первое видео Эдварда Била из больничной палаты
РИА «Новости»
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Состояние блогера Эдварда Била стабилизировалось, его ноге ничего не угрожает. Первым видео пранкера из больничной палаты поделился Telegram-канал Mash.

По информации издания, температура у блогера спала и к нему возвращается аппетит. Сам Бил находится в хорошем настроении и пользуется телефоном несмотря на то, что ему запрещены средства связи. Кроме того, пранкер смотрит телевизор в палате.

Несколько месяцев назад Бил получил открытый перелом ноги после падения с самоката. В конце июля блогера отправили в СИЗО за административное нарушение. Там у него начались осложнения. Пранкеру грозила ампутация, но врачам удалось справиться с инфекцией. Ему сохранили конечность и сделали переливание крови.

Накануне сосед Била по палате рассказал, что блогер уже « скачет как зайчик » и ходит по коридору с перевязанной ногой.

Врачи Блогеры Эдвард Бил
07 августа 2024, 10:28
Ксения Бородина окончила МГУ
Global Look Press
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Телеведущая и блогер Ксения Бородина окончила психологический факультет МГУ. Своими эмоциями звезда поделилась на странице в социальной сети Instagram*.

В опубликованном ролике Бородина стоит напротив таблички факультета в мантии выпускника, держит в руках красный диплом и подкидывает в воздух академическую шапочку.

«Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь», - написала она.

По словам звезды, она продолжает учиться в другом институте, а также посещает интенсивы.

Ранее Бородина похвасталась покупкой квартиры в центре Москвы. Она добавила, что не в восторге от предстоящих ремонтных работ.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Блогеры МГУ Образование Шоу-бизнес Ксения Бородина
07 августа 2024, 09:29
«Леди совершенство». Жена Петросяна поразила поклонников фото в купальнике
Freepik
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи. В социальной сети Instagram* она опубликовала фото из отпуска.

На кадрах Брухунова предстала в слитном купальнике черного цвета с белыми вставками. Свой образ она дополнила шляпой с полями, солнцезащитными очками и золотой цепочкой с кулоном.

Жена Петросяна, широко улыбаясь, позировала у бассейна. Она пообещала делиться снимками каждый день, пока находится на курорте.

«Отпуск такой отпуск. Что еще делать, как не снимать?! Придется вам потерпеть», - отметила Брухунова.

Поклонники в комментариях под постом написали множество комплиментов, указав на ее потрясающую фигуру.

«Татьяна, ну красавица!», «Леди совершенство», «Молодая, позитивная, жизнерадостная!» - подчеркнули фанаты.

Недавно супруга комика сообщила подписчикам о своем тяжелом диагнозе. По ее словам, она страдает от гнойного гайморита.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Сочи Диеты Евгений Петросян
07 августа 2024, 03:45
Певица Лолита восхитила публику обтягивающим светящимся нарядом из пайеток
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская выступила на вечеринке VK в ярком наряде. Видео с ее выходом на сцене опубликовал Telegram-канал «Бедная Богатая девочка».

На кадрах артистка исполняла хиты из своего репертуара. Исполнительница облачилась в обтягивающую футболку и свободные штаны. Главная фишка этого наряда заключалась в том, что костюм полностью обшит серебряными блестками - это создало ощущение свечения вокруг знаменитости.

Ранее Лолита Милявская рассказала, как похудела перед премией МУЗ-ТВ 2024. Она отказалась от жареной картошки и мороженого. Также звезда перестала есть фрукты. Особенно сложно ей было расставаться с черешней. Этот момент в диете артистка назвала «трагедией».

Концерты Лолита Милявская

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