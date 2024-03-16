«Нужна помощь». Полина Гагарина испугалась за состояние Zivert на «Голосе»

«Я сейчас волнуюсь за Юлю, потому что ей, мне кажется, нужна помощь», - заявила Гагарина.

Так певица отреагировала на состояние коллеги, которая сильно переживала за своих подопечных. С ней согласились и другие судьи проекта.

В этом выпуске выступали подопечные Zivert - Мажд Акрут и Ева Авакян. В их номерах прослеживалась общая космическая тема. Реакция певицы на их выступления была яркой. Она танцевала, пела и прыгала на сцене, а в какой-то момент даже прослезилась.

Сами вокалисты потом подтвердили, что именно такой реакции и добивались, что вызвало негодование у Гагариной. Zivert заступилась за своих подопечных. После этого Гагарина признала, что из них состоялся прекрасный дуэт.

Ранее бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин сообщил, что Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» из-за большой занятости , так как у него были подписаны контракты на участие в съемках четырех художественных фильмах одновременно.