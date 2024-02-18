«Ну, бывало, да». Моргенштерн дал странный ответ на вопрос о ВИЧ-статусе

Издание обратило внимание на завирусившееся видео, на котором Зубарев и Моргенштерн* обсуждают предстоящий боксерский бой тиктокера Дани Милохина с Аджмалом Ханом из Индии.

Во время беседы Зубарев спросил музыканта о слухах, которые ходили по Сети несколько недель, о том, что Моргенштерн* якобы болен. Блогер прямо спросил: «У тебя есть ВИЧ?» «Ну, бывало, бывало, да», - ответил рэпер.

В комментариях к записи многие пользователи выразили уверенность, что он просто иронизирует.

Также отрывок видео с диалогом Зубарева с рэпером опубликовали в Telegram-канале «Светские хроники».

В начале февраля в Telegram-канале «Не Моргенштерн*» публиковали опровержение фейковой информации о том, что у музыканта якобы положительный ВИЧ-статус.

«Это клевета. Не верьте сообщениям, которые распространяют недобросовестные СМИ», - подчеркнули авторы сообщения.

В конце января стало известно, что Моргенштерну* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью Ксении Собчак. Сам музыкант при этом заявил, что не знает официальной причины произошедшего, а неофициальные не хочет озвучивать. После этого рэпер решил уехать в США.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.