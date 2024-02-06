НТВ перенес премьеру шоу «Маски» с Киркоровым из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Еще неделю назад НТВ сообщил, что зрители смогут посмотреть новый сезон 11 февраля. За несколько дней до этой даты на сайте канала появился анонс с этим числом. Потом промо убрали, а позже выложили новый рекламный снимок с измененным днем.

Ранее агент Димы Билана заявил, что российские знаменитости, которые участвовали в «голой» вечеринке, вернутся на сцену этой весной. По его словам, рэпер Джиган собирается выступить в московском клубе «Заварка» 8 марта. В конце этого же месяца концерты начнутся у вокалистки Лолиты Милявской. Билеты на шоу будут стоить от двух тысяч рублей.