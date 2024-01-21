Новый клип Shaman попал в мировой чарт YouTube

«Благодаря вашей поддержке, клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты», - написал он.

Shaman также добавил, что композиция уже набрала свыше двух миллионов просмотров, 117 тысяч лайков и 37 тысяч комментариев и с первого дня возглавила российские тренды YouTube.

Ранее исполнитель объяснил, что он посвятил песню «Живой» России и всем, кто страдает за правду. По его словам, новая композиция появилась в то время, когда страна уверенно идет к победе.

После выхода клипа некоторые пользователи Сети предположили, что песня «Живой» относится к Алексею Навальному и его возвращению в Москву в январе 2021 года. В ответ Shaman заявил, что «все выковыряли из носа и размазали по Telegram-каналам».