18 марта 2024, 13:32

Новые снимки повзрослевших детей Пугачевой появились в Сети

РИА «Новости»
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В последний день Масленицы дочь Аллы Пугачевой Лизу заметили на израильском пляже. Десятилетняя девочка отдыхала на морском берегу вместе с отцом Максимом Галкиным*, сообщил сайт boda.su.

Юморист и его дочь пришли на побережье вдвоем. Пугачева и сын Гарри остались дома.

Лиза появилась на прогулке в футболке, шортах, сандалях и бейсболке.

Девочка, подойдя к воде, проверила рукой температуру. Затем она предложила отцу самому оценить, насколько прохладное море.

До этого дети Пугачевой сфотографировались рядом с бассейном. Гарри позировал в спортивном костюме и панаме, а Лиза выбрала для прогулки светлый наряд в бирюзовых оттенках.

Дети Пугачевой и Галкина* продолжили обучение по российской программе в эмиграции. У двойняшек также много дистанционных репетиторов.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Дети Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
18 марта 2024, 13:51
Наталья Фриске заявила о комплексах из-за сестры
Global Look Press
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Блогер Наталья Фриске борется с комплексами, появившимися из-за успеха сестры. В своем аккаунте в Instagram* женщина призналась, что ее нередко сравнивали с певицей.

По словам Фриске, после выхода сестры на сцену родители и другие люди стали часто сравнивать девушек. При этом блогера никогда не хвалили, из-за чего у нее со временем развились комплексы. Сейчас она старается проработать их.

В 2007 году Наталья Фриске заменила сестру в группе «Блестящие». Она дебютировала с коллективом на церемонии вручения музыкальной награды MTV Russian Music Awards 2007. Во время сольной карьеры младшая сестра певицы подружилась с Надей Ручкой. В 2008 году Наталья решила покинуть группу.

Ранее стало известно, что подросший сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу Регины Тодоренко. Программа нацелена на сближение родителей и детей во время готовки блюд.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Жанна Фриске Шоу-бизнес
18 марта 2024, 12:05
Актеров Зендаю и Тома Холланда заметили вместе на свидании
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Актеров Зендаю Мари Штермер Коулман и Тома Холланда заметили вместе в публичном пространстве в минувшие выходные. Совместный снимок артистов опубликовал сайт Daily Mail.

По данным издания, пара посетила теннисный турнир BNP Paribas Open в Калифорнии. Зендая появилась на свидании в спортивном стиле: белой майке, мини-юбке, толстовке на молнии и кроссовках. Том Холланд выбрал для встречи с возлюбленной белую майку, коричневую рубашку, темные брюки, ботинки и очки.

В феврале Зендаю с Холландом заметили на свидании в Лондоне. Актеры встречаются с 2021 года. Папарацци засняли звезд после вечеринки в честь премьеры второй части фильма «Дюна». Зендая была в черном платье-комбинации, а Холланд - в черном костюме с жилетом и футболкой.

Ранее Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в ситкоме «Универ», заподозрили в новом романе. Актера заметили на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» с привлекательной девушкой.

Актеры
18 марта 2024, 08:30
Австралийская супермодель созналась в изнасиловании школьника
Unsplash
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В Австралии начался суд над актрисой, участницей шоу «Кто хочет стать супермоделью» Меган Скай Бланкадой. Она созналась в изнасиловании подростка, которому на момент произошедшего не исполнилось 16 лет. Об этом сообщил News.com.au.

Модель выступила в магистратском суде Аделаиды по делу о сексуальном насилии над учащимся частной школы, которое происходило неоднократно в период с января 2021 по ноябрь 2023 года. Она признала свою вину и раскаялась. Судья поместил Меган Скай Бланкаду под стражу до решающего заседания в апреле. Женщине грозит пожизненное заключение.

«В этом деле есть жертва-подросток, и она надеется, что ее признание себя виновным сегодня утром поможет облегчить любое беспокойство или стресс, которые он испытывал по поводу дачи показаний», - сказал адвокат модели Эндрю Грэм.

По другому уголовному делу модель заподозрили в хранении материалов, связанных с эксплуатацией детей. С этим обвинением она не согласилась. Приговор вынесут в мае.

В Пензе учитель информатики сознался в отправке интимных фото в чат своих учениц. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Уголовное дело Модели Австралия Педофилы Изнасилования
18 марта 2024, 04:41
Звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в Новосибирске
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Об этом сообщило издание НГС.

Актер заявил, что организаторы встречи очень плохие и не умеют встречать гостей, поэтому он вынужден покинуть кинотеатр. Кологривый заявил, что устроит фан-встречу, причем она будет демократичной.

«Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске», –заявил артист.

Автограф-сессия с актером, приехавшим в родной город на фестиваль кино «Семейные традиции», прошла в субботу, 16 марта, в кинотеатре «Победа». Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, произошло недопонимание у руководства кинотеатра с одним из сотрудников Кологривого.

Причину скандала не назвали, но отметили, что конфликт удалось уладить. Актер вернулся на автограф-сессию к поклонникам.

Ранее Алексей Панин* оскорбил Кологривого , который до этого назвал Александра Абудлова«скучным актером».

* Признан иноагентом на территории России.

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