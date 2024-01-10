10 января 2024, 05:15

Новые долги обнаружили у Киркорова после скандальной вечеринки

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров должен выплатить 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Об этом сообщил сайт passion.ru со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Журналисты отметили, что в конце прошлого года на компанию артиста возбудили несколько исполнительных производств. По обеим из них у ООО «Филипп Киркоров продакшн» висит две задолженности: 5000 и 500 рублей.

Ранее заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Она опубликовала отрывок с выступления артиста, где тот поет композицию «Личное тело» вместе с коллегой по цеху певицей Жасмин. По словам актрисы, песню изначально опубликовал человек с нетрадиционной ориентацией и назвал ее «Гимном свободы». Также знаменитость привела строчки из куплета, которые могут иметь скрытый смысл.

Шквал негатива обрушился на Киркорова после его появления на скандальной вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии предполагал минимум одежды.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Долги Филипп Киркоров
10 января 2024, 02:37
Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин
Freepik
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Писатель, режиссер и сценарист Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни. Некролог разместили на сайте Союза кинематографистов России.

«Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», - сообщили в Союзе.

О месте и времени прощания обещали сообщить позднее.

Болгарин известен по работе над фильмами «Адъютант его превосходительства», «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Девять жизней Нестора Махно». Сценарист имел ученое звание доцента, а также множество премий и званий.

В Таиланде скончался российский журналист , эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Смерть была внезапной - от инфаркта.

Режиссер Фильмы Россия Писатели
10 января 2024, 02:34
«Два мужчины, обнимашки». Шукшина нашла доказательства, что Киркоров пропагандирует ЛГБТ
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Свое мнение звезда опубликовала в Telegram-канале.

Актриса выложила фрагмент выступления Киркорова. На кадрах вокалист вместе с певицей Жасмин исполняет песню «Личное тело». Шукшина привела строчки из композиции, которые, по ее мнению, имеют определенный подтекст.

«„Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу…“ В это время сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, два мужчины… обнимашки и тому подобное. Конкретная пропаганда», - написала звезда.

По словам артистки, изначально эту композицию опубликовал человек нетрадиционной ориентации, который дал песне название «Гимн свободы». Сами Киркоров и Жасмин пока не прокомментировали утверждения Шукшиной.

Ранее стало известно, что Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае 6 и 7 января. После посещения поп-королем «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой концерты артиста отменили, а сам вокалист столкнулся с волной критики со стороны его поклонников.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Филипп Киркоров Песни ЛГБТ
10 января 2024, 01:10
Агутин впервые высказался о конфликте с Shaman
Викимедиа
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Артист Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman. Как сообщило издание 78.ru, исполнители не ссорились друг с другом и лишь стали жертвами обстоятельств.

Причиной для скандала стало отсутствие Агутина на исполнении финальной композиции концерта «Песня года». В соцсетях заявили, что певец не хотел вставать на одну сцене с Shaman. Агутину даже приписывали фразу : «петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

Музыкант признался, что съемки отдельных частей концерта проходили в разное время, поэтому он не должен был появиться на завершающей песне, из-за чего «так все и получилось». Вскоре после новогодних праздников Агутин отправился на концерт в Дубай.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые российские звезды отказываются выступать с Shaman , сомневаясь в искренности его патриотизма. Сам Дронов отказывается вступать в конфликты с коллегами по цеху: в частности, он мягко ответил на высказывания Аллы Пугачевой и в шутку назвал ее своей поклонницей.

Артист Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman. Как сообщило издание 78.ru , исполнители не ссорились друг с другом и лишь стали жертвами обстоятельств.

Концерты Песни Shaman
10 января 2024, 00:43
Блогер Лерчек сменила прическу из-за облысения
РИА «Новости»
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Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) решила поменять стиль. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

Знаменитость объяснила, что мера по смене образа оказалась вынужденной. На фоне стресса у блогера выпало много волос, поэтому длинные локоны пришлось отстричь. Также в последнее время Лерчек страдала от боли в ногах.

«У меня были длинные, здоровые густые волосы. Я ходила к врачу. Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса, начальная стадия облысения», - заявила Валерия.

Она отметила, что решила постричься в ноябре. К публикации женщина прикрепила видео, которое началось со сцены, где Чекалина в слезах обрезает длинные локоны, а на следующем кадре предстает с новой прической и ярким макияжем.

Ранее стало известно о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Их имущество арестовали, а счета заморозили. В итоге интернет-знаменитости выплатили около 500 миллионов рублей.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Болезни Блогеры Красота

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