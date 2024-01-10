Новые долги обнаружили у Киркорова после скандальной вечеринки

Журналисты отметили, что в конце прошлого года на компанию артиста возбудили несколько исполнительных производств. По обеим из них у ООО «Филипп Киркоров продакшн» висит две задолженности: 5000 и 500 рублей.

Ранее заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Она опубликовала отрывок с выступления артиста, где тот поет композицию «Личное тело» вместе с коллегой по цеху певицей Жасмин. По словам актрисы, песню изначально опубликовал человек с нетрадиционной ориентацией и назвал ее «Гимном свободы». Также знаменитость привела строчки из куплета, которые могут иметь скрытый смысл.

Шквал негатива обрушился на Киркорова после его появления на скандальной вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии предполагал минимум одежды.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.